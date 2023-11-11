Мнение: Военкор на Малой Земле

У Кашина очень точно про Брежнева. Просто не в глаз, а в БРОВЬ! Вообще от всего этого умиления советской гнилью давно тошнит. Жаль, что этим всё заканчивается, и история заходит на новый круг.

“…Брежнев пошел по категории бытовой ностальгии. Ругательное слово, придуманное как антитеза заявленному Горбачевым ускорению — «застой», — ругательным быть перестало; в девяностые такое ускорение началось, что хотеть именно застоя было нормальным человеческим устремлением, а если учесть, что 1992 год от 1982-го отделяли несчастные десять лет (как нас от 2012-го!), и те люди, которые не вписались в рынок, в подавляющем большинстве помнили застой как очевидцы и современники, их коллективным открытием в девяностые стало, что определяющие приметы брежневских семидесятых — не то, что раздражало или возмущало, а то, чего не хватает теперь. Раздражал дефицит колбасы, но сама-то колбаса не раздражала — и если на давний дефицит спустя годы злиться глупо, то скучать по предмету дефицита — вроде бы нормально, и эпоха, еще недавно, как казалось, окончательно проклятая, на контрасте с по-настоящему проклятой современностью стала проявляться как золотой век. Пионерский галстук возвращался в память не как омерзительная казенная удавка, а как милый аксессуар героев «Ералаша». Разухабистое догорбачевское массовое пьянство вспоминалось не как бормотуха от безысходности, а как веселое шампанское из «Иронии судьбы». Престижный отдых на Черном море — даже если тебе в свое время не досталась путевка, и ты в лучшем случае добирался на «жигулях» с палаткой и ел собачьи консервы, память сохраняла только само море и тебя молодого или маленького. И сам Брежнев, от которого при жизни тошнило — и от геройских звезд, и от шамкающей речи, — превращался в доброго деда, который и сам жил, и другим не мешал.

Придворный фотограф Мусаэльян в девяностые же и обнародовал свой архив — оказалось, Брежнев не только целовался с Хонеккером и принимал из рук Суслова те золотые звезды, но и купался в бассейне, и носил рейбены, и брови его, от которых почему-то трясло современников, стали казаться вполне милыми, человеческое лицо в буквальном смысле. «Малую землю», которой насиловали школьников рубежа семидесятых-восьмидесятых, и которую потом всей страной сдавали в макулатуру — в 2003-м ее переиздаст «Эксмо», и люди будут читать, потому что, оказывается, это интересно — Брежнева взрывом выбросило с корабля в море! Брежнев стрелял по немцам, заняв место убитого пулеметчика! Шамкающий маразматик обернулся вполне симпатичным историческим лидером, и сам идеал — чтобы с пивом, колбасой, но без партсобраний и зубрежки материалов последнего съезда, — сначала сложился в массовом сознании, а потом и реализовался. Нулевые — наш новый застой, и не было никого, кто сказал бы, что это плохо.

Может, хотя бы теперь стоит стряхнуть ностальгическое наваждение и вернуться к исходному, то есть плохому смыслу слова «застой»? Под бровастой маской — оскаленные клыки, и пусть крови на них несопоставимо меньше, чем на сталинских, одного Афганистана вообще-то достаточно, чтобы не считать добрым дедом массового убийцу. Политические лагеря и карательная психиатрия — да, через них прошло несопоставимо меньше людей, чем через черноморские дикие пляжи, но в том-то и секрет, что если черноморский пляж сосуществует с политической психушкой — и сам пляж становится продолжением психушки, и если нескольких десятилетий хватило, чтобы забыть удушливость воздуха и начать по нему скучать, сама история, рассердившись, принесет новую удушливость — как говорится, для тупых.

Да, конечно, некорректно было бы увязывать всю эпоху с персоной одного Брежнева — диктатором был не он, диктатором была партия, в истории которой за Брежневым всего лишь четверть от общего срока. Но именно как человек, принадлежащий всей советской семидесятилетней истории, он типичен и омерзителен. Вертикальный карьерный взлет в тридцатые, когда каждый шаг вверх по иерархии — обязательно по крови, на место убитого; комиссарство на войне — раздавал партбилеты на Малой земле, и тут за давностью лет тоже можно было бы умилиться, но уж в наше-то время можно сопоставить — если сейчас военкор позирует с мобилизованными, которых через пару дней поубивают, а военкору медаль и новое назначение — вот вам Брежнев на Малой земле, чему тут умиляться-то. Дальше — соратничество с Хрущевым и последующее предательство (мемуаристы потом уточнят, что Брежнев предлагал Хрущева на всякий случай убить, но не нашел поддержки соратников; добрый дед, ага), ну и восемнадцать лет деградации — и персональной, и общегосударственной. Брови, конечно, были красивые, но только они. В остальном — образцовая советская сволочь и гад. Не нужно было по нему скучать, и в корне тех бед, которые постигли Россию в наше время — в том числе и ностальгия по Брежневу. Не хватило иммунитета, получили рецидив, но с ним и опыт: когда закончится Путин, нельзя будет по нему ностальгировать. Даже если хочется — нельзя” (ОЛЕГ КАШИН).

Ни убавить, ни прибавить.