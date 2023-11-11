Мнение: О судьбе жестокого убийцы… Кровь искупает кровь?

Крови действительно много в этой истории. Она буквально повсюду. От квартиры до окопа.

Но не это самое ужасное.

Христианская мораль, и православная — в том числе, учит, что гнусного убийцу можно понять, даже если нельзя простить. А иногда можно даже простить: «кровь искупает кровь». Чтобы распять Христа, Понтий Пилат помиловал разбойника Варавву — тог, говорят, был жестоким убийцей. А ещё были Гестас и Дисмас на Голгофе: один упорствовал, другой раскаялся — и был вознесен.бы

Всё сложно. Однако, тут…

Она была обычной девушкой, мечтавшей о хорошем. Студенткой, спортсменкой и, по мнению многих, даже красавицей. Вы ещё не поняли, что главное во всём этом — короткое слово «была»? А ей было всего 23. И уже никогда не будет 24.

Несколько лет назад её смерть потрясла обычный российский облцентр. В ту ночь — с 13 на 14 января 2020 года — в гулких коридорах общежития на Ленинградском проспекте города Кемерово раздались женские крики, которые с каждой минутой становились всё громче и отчаяннее. Соседи стали звонить на номер 112, просили прислать полицию. Но время шло, а никто не ехал. Тогда люди стали действовать сами. Увы, было уже слишком поздно. Когда им удалось вскрыть дверь и проникнуть в комнату, они увидели изрезанный труп девушки, а рядом, в ванной блевал от пережитого сам душегуб. Убийца был пьян и не пытался сбежать: его скрутили. Только после этого на место преступления приехали «правоохранители».

Согласно бесстрастному заключению судмедэкспертизы, на теле потерпевшей нашли более 100 различных повреждений и 50 колотых и резаных ран. Они наносились тупыми и острыми предметами. «Смена предметов свидетельствует о стремлении обвиняемого причинить как можно более сильную и продолжительную физическую боль жертве», — утверждают эксперты.

Да, был суд. Убийце дали 17 лет: приговор вступил в законную силу 28 июля 2022 года. Пятеро полицейских, не отреагировавших на неоднократные сообщения о возможном преступлении, получили условные сроки. Наверное, вы уже узнали резонансное уголовное дело об убийстве кемеровской студентки Веры Пехтелевой её «бывшим» по имени Владислав Канюс. Имя называю не просто так: встретите на улице — поинтересуйтесь, не мучает ли совесть. Ну, если смелости хватит.

Это не оговорка. Владислав Канюс — уже на свободе «с чистой совестью». Помилован указом президента России.

Новое время — новые правила.

В июне 2023 года родители убитой Веры Пехтелевой рассказали порталу NGS42.RU, что Владислав Канюс мог вступить в ЧВК «Вагнер» и отправиться в зону военной операции в апреле 2023 года. По их словам, к ним попали фотографии с убийцей их дочери, где он был в униформе, в окружении других военных. А 8 ноября Евгений Пехтелев сообщил, что прокуратура Ростовской области известила его о помиловании убийцы дочери. По его словам, Владислава Канюса помиловали в апреле 2023 года.

Кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков не стал отрицать очевидного. По его словам, «для помилования существует… второй путь, когда осужденные, в том числе и по тяжким статьям, искупают кровью свое преступление на поле боя. Искупают кровью в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами». Впрочем, Дмитрий Песков не сказал, чьей кровью современные вараввы «искупают» свои грехи. Что даже и логично: убийцы должны идти убивать…

Гестас, Дисмас, Варавва, Владислав…

Понять и простить?

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