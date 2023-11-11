Мнение: О слезинке ребёнка… Бесценна или ценности не имеет?



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У одного из немногих русских классиков, которого ценят на Западе, Фёдора Достоевского, есть многократно истолкованная сентенция о «слезинке ребёнка». Мол, разве сто́ит её счастье всего мира?

Не будем в морализаторство. Есть цифры. Шокирующие — и это не преувеличение.

По данным ВОЗ, каждые 10 минут в секторе Газа гибнет один ребёнок. Это уже даже не «слезинка». И это там не «хамасовский» Минздрав говорит — авторитетная международная организация.

И что?

А ничего!

Просвещённый и «цивилизованный» мир, который сейчас весь на стороне «жертвы» варварский и, главное «неспровоцированной» агрессии, предпочитает этого не замечать. Ведь он выбрал правильную сторону. А палестинские дети — ну, не надо было их родителям голосовать когда-то за ХАМАС. Или не голосовать, всё равно… виноваты.

Надо сказать, насквозь лицемерный и ханжеский «цивилизованный» западный мир умеет быть избирательно слепым. Ну, да, «сопутствующие потери». Печально, согласны. Но ведь пока ещё не придумали настолько умного оружия, которое могло бы поражать только террористов. А значит, потери, увы, неизбежны. Иначе как же «наказать» этих дикарей, из-за которых погибли 1400 — упс! — уже 1200 цивилизованных граждан Израиля, верного союзника США в стратегически значимом ближневосточном регионе? А если их не наказать сегодня, сейчас, то кто поручится, что они чего-то ещё хуже не выкинут завтра? Про «трагедию 9/11» не забыли ещё? А про Пёрл-Харбор? Ну вы же должны понимать, что иначе никак не обеспечить западное благополучие и #безопасность?

Хотя стоит ли такое благополучие той самой «слезинки ребёнка»?

Или дети Палестины/Ливана/Сирии/Донбасса — #этодругое?

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