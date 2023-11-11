Рупор кремлевской пропаганды: Никакого наступления не было
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Никакого "наступления ВСУ не было".
То есть 90 000 безвозвратных потерь были ради "психологической операции". Так и запомним.Ждем в следующем году такой же "успешной психологической операции".
Впрочем, если они держат аудиторию, которую собираются пустить в следующем году на мясо, за животных, то все нормально. Всех переиграли и уничтожили.
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Источник: Colonel Cassad
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