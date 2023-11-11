 

Рупор кремлевской пропаганды: Никакого наступления не было

11.11.2023, 3:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Никакого "наступления ВСУ не было".

То есть 90 000 безвозвратных потерь были ради "психологической операции". Так и запомним.Ждем в следующем году такой же "успешной психологической операции".
Впрочем, если они держат аудиторию, которую собираются пустить в следующем году на мясо, за животных, то все нормально. Всех переиграли и уничтожили.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.11 / Мнение: О слезинке ребёнка… Бесценна или ценности не имеет?

11.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Якорь всплыл

11.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Надо готовится к долгой войне с Россией

10.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Стих про иностранных агентов

10.11 / Скандалы: Время первых

10.11 / Скандалы: «Дельцы» от строительства подались в атомную отрасль?

10.11 / Скандалы: Французский узник

10.11 / Розыгрыш подписок в Telegram может помочь мошенникам завладеть личными данными и деньгами

10.11 / Мнение: На Западе любят Россию, но деревянные вешалки у туристов всё же отбирают

10.11 / Скандалы: «А мы такие зажигаем»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика