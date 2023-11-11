Рупор кремлевской пропаганды: Якорь всплыл

В разрушении финского трубопровода виноват китайский якорь.

Финские следователи смогли извлечь из глубин якорь, который, вероятно, повредил газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией. Скорее всего, он принадлежит не российскому судну.

Как пишут финские СМИ 10 ноября, как и предполагалось, поднятый из моря якорь, вероятно, потерял китайский контейнеровоз Newnew Polar Bear.

«На данный момент можно констатировать, что якорь, поднятый из моря, по некоторым техническим данным подходит в качестве якоря для Newnew Polar Bear», — заявил комиссар по расследованию преступлений Ристо Лохи.

Но техническое расследование все еще продолжается, центральная криминальная полиция расследует дело как вандализм при отягчающих обстоятельствах. Газопровод планируют запустить не ранее апреля 2024 года.

PS. Этот же якорь повредил кабель связи идущийй в Калининград. На днях там проводились ремонтные работы.

А столько конспирологии было.

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