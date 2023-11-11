Рупор кремлевской пропаганды: Надо готовится к долгой войне с Россией

После заявлений о том, что ЕС не сможет выполнить обещания о поставке к весне 2024 года 1 000 000 артиллерийских снарядов на Украину, генсек НАТО и Шольц призвали Европу готовиться к очень долгой войне против России. Это опять же ответ на вопрос тех граждан, кто всерьез интересуется, когда закончится война. Война не закончится еще долго. От стратегии истребления украинского населения об Россию никто отказываться не собирается, поэтому на Украине и в этом и в следующем году умрет очень много людей.

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