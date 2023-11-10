Рупор кремлевской пропаганды: Стих про иностранных агентов

Иноагент Антон Деникин

С иноагентом Колчаком

Дружили с Западом двуликим,

А не грозили кулаком.

Иноагент Петруша Врангель,

Носил черкеску и кинжал,

Но, будучи в баронском ранге,

В Европу-матушку сбежал.

Иноагент Краснов – вот шельма! –

Он изо всех казачьих сил

Не раз у кайзера Вильгельма

Открыто денежку просил.

Я это перечислил вкратце,

Но если вынуть документ,

Среди белогвардейцев, братцы,

В кого ни плюнь – иноагент!

С Антантой ручкаться не лень им,

Когда с финансами провал.

Но негодяй – конечно, Ленин,

Он за границею бывал!

(с) Антон Шигин

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