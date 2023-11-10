Скандалы: «Дельцы» от строительства подались в атомную отрасль?

Едва не подорвав масштабный проект в Калининграде, компания ранее имевшего проблемы с законом Сергея Сотникова «диверсифицировала» свои интересы

В Неманском районе Калининградской области вблизи Балтийской АЭС строится завод Росатома по производству литий-ионных батарей, который станет крупнейшим заводом региона и одним из самых больших в стране. Строительством занимается ООО «РЭНЕРА», которая входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ», а одним из субподрядчиков является «Группа компаний Феникс-Балт» под руководством гендиректора Сергея Сотникова.

Эта структура еще совсем недавно работала на возведении знакового объекта в Калининграде – Музейного и культурно-образовательного комплекса, но с ней расстались из-за многочисленных нарушений, выявленных многочисленными актами технической экспертизы.

В атомную отрасль, по сути, попала компания, качество работ которой может поставить под угрозу реализацию проекта.

От торчащей арматуры до демонтажа колонн

Необходимость создания российских культурно-образовательных комплексов во Владивостоке, Кемерово, Калининграде и на юге страны была озвучена Президентом РФ в 2018 году. Застройщиком выступает Фонд проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие».

При оценке работ «Феникс-Балта» на строительстве калининградского культурного кластера, где компания была одним из субподрядчиков, технические эксперты обнаружили грубейшие нарушения строительных норм и правил. В частности, выявили многочисленные участки с неуплотненным бетоном и места с обнажением арматуры, полное несоблюдение правил складирования стройматериалов и опалубки: они хранились под открытым небом и даже были засыпаны грунтом, что привело к их порче.

В актах отмечается примерно то, что «Феникс-Балт» вёл строительство при минусовой температуре окружающего воздуха без организации прогрева зоны работ. К работам привлекался неквалифицированный персонал, трудовые права которого систематически не соблюдались. Нарушения правил пожарной безопасности неоднократно приводили к локальным возгораниям. Компания Сергея Сотникова не осуществляла операционный контроль, что приводило к значительному объему корректирующих работ. В частности, из-за крайне низкого качества работ по устройству вертикальных железобетонных конструкций возникла необходимость полного демонтажа колонн. Расходы подрядчика на устранение только некоторых нарушений «Феникс-Балта» превысили 16 млн рублей.

Кто же такой Сергей Сотников, компании которого доверили работать на президентском проекте? В качестве индивидуального предпринимателя он впервые зарегистрировался в августе 2007 г. (на сегодняшний день ИП ликвидировано). В строительной отрасли Сотников появился сравнительно недавно, осенью 2018 года, зарегистрировав компанию «Феникс-Балт», стал поставлять песок на калининградские стройки. Примерно на то же время приходится, похоже, знакомство Сотникова с тогдашним гендиректором одного из подрядчиков строительства музейного и культурно-образовательного центра в Калининграде и получение «Феникс-Балтом» подряда на строительство.

«Увёз сообщников с места преступления»

В 2008 году Калининград потрясло заказное убийство генерального директора ООО «Винный завод Балтика» Александра Савостикова. Убийцы были задержаны по горячим следам. Как впоследствии сообщил Следственный комитет РФ, собранные доказательства «признаны судом достаточными для вынесения приговора Рустаму Ирискулову, Денису Куренному и Сергею Сотникову. Ирискулов был признан виновным в подстрекательстве и пособничестве в совершении убийства по найму (ч.ч. 4, 5 ст. 33 п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) Куренной – в убийстве, совершенном по найму (п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ), Сотников – в пособничестве в совершении убийства по найму (ч.5, ст.33 п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ)».

Следствием и судом установлено, что 22 августа 2008 года злоумышленники на автомашине приехали на территорию ООО «Винный завод Балтика», где Куренной застрелил из пистолета, переданного ему Ирискуловым, вышедшего из автомашины генерального директора завода. После совершения убийства Сотников на автомашине увез сообщников с места преступления. Приговором суда Куренному назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы, Ирискулову – 12 лет лишения свободы, Сотникову – 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Организаторы и заказчики убийства Савостикова не были установлены. А осенью 2010 года неизвестные изрезали ножами адвоката Галину Казакову, которая представляла интересы потерпевших в деле Савостикова. Покушавшихся на жизнь юриста так и не нашли. Ранее, если верить сообщениям в сети, «гражданин Сотников» уже имел судимость: в марте 2002 года он был осужден за угон автомашины.

Полковники «на все руки»

Осенью 2021 г. гендиректор «Феникс-Балт» Сергей Сотников подписал договор субподряда с Евгением Майгора, который руководил одной из компаний, занимавшейся стройкой в Калининграде. Тогда же Майгора. получается, заключил с ООО «БАУЭР Технология», на 100% принадлежащая немецким акционерам, договор «на выполнение работ по устройству испытуемых буронабивных свай и испытание грунтов сваями статическими вдавливающими нагрузками. Также он обязался выполнить работы по устройству «основного свайного поля» на строительстве Театра оперы и балета.

Практически сразу же после этого Евгений Майгора был назначен генеральным директором компании «Стройтрансгаз-Запад». Однако на этой должности он не продержался и полугода.

Компания «Феникс-Балт» Сергея Сотникова, получив подряд на десятки миллионов рублей, но допустив невероятное количество нарушений, едва не сорвала строительство. Между тем к работе с «БАУЭР Технология» был подключен некий Андрей Кукарцев – полковник, преподаватель Военного учебного центра при Российском государственном университете правосудия Верховного суда РФ. (см. документы ниже). Помимо военной и педагогической деятельности Кукарцев оказался специалистом по буронабивным сваям.

В декабре 2021 г. появился агентский договор между «БАУЭР Технология» и ИП Кукарцевым Андреем Дмитриевичем на «поиск возможностей для увеличения объемов работ по проекту». Согласно допсоглашениям к договору, в декабре 2021 – мае 2022 гг. количество свай выросло с 400 до 582, а полковник получил за свои старания по содействие по удорожанию строительства агентское вознаграждение свыше 6 млн руб. А впоследствии Кукарцев совместно с Евгением Майгора отсудил у «БАУЭР Технология» ещё почти 9 млн рублей.

Не исключено, что Сергей Сотников мог быть непосредственно причастен к увольнению Майгора с высокой должности в «СТГ-Запад» – после получения выгодного контракта. Судя по всему, не обошлась эта история и без участия Кукарцева: как следует из материалов арбитражных судов, у Сотникова и Кукарцева один и тот же адвокат.

Сегодня, по некоторым данным, Евгений Майгора проявляет свои «таланты» на строящейся в Турции атомной электростанции «Аккую». Если верить этой информации, местных строителей наверняка ждет немало «сюрпризов».

Президент о качестве, чиновники – о творческой мысли

В сентябре 2023 г. Президент Владимир Путин по видеосвязи принимал доклад зампреда Правительства Марата Хуснуллина о создании музейных и культурно-образовательных комплексов во Владивостоке, Кемерове, Калининграде и Севастополе.

Во время обсуждения скорости работ на Октябрьском острове в Калининграде глава государства поинтересовался масштабами отставания от графика и подчеркнул: «Конечно, полный ввод в эксплуатацию новых культурных комплексов нужно ускорять. Я знаю здесь проблемы, мы много раз на этот счёт говорили и с Маратом Шакирзяновичем [Хуснуллиным], и с теми, кто так или иначе вовлечён в этот процесс, – знаю о проблемах, которые здесь есть. Но тем не менее без ущерба качеству их строительства и оснащения нужно этот процесс ускорять», – сказал на совещании президент страны.

«Без ущерба качеству!», – подчеркнём слова главы государства. На этой встрече чиновники поспешили успокоить Владимира Путина, отметив «очень высокий уровень и творческой мысли, архитектурной мысли, и очень высокий уровень реализации» и поблагодарили наших подрядчиков, которые «всё делают очень качественно, в срок, они большие молодцы, команда замечательная, работают хорошо».

Явно эта благодарность не относится ни к «Феникс-Балту» с его неуплотнённым бетоном, торчащей арматурой и падающими колоннами, ни к «ИП Кукарцев» с лишними сваями, ни к Евгению Майгора с «мутными» финансовыми схемами.

Глава государства жёстко сказал: «Насколько мне известно, контракты в целом подписаны, никаких там особых проблем больше нет, а значит, нет оснований рассчитывать вам на то, что будут одобрены какие-то другие подвижки по срокам. Прошу их в согласованные сроки исполнить, придерживаться этих сроков».

Чтобы выполнить указание главы государства, генподрядчик строительства Музейного и культурно-образовательного комплекса в Калининграде своевременно провёл «чистку» субподрядчиков этого национального проекта. Такого же подхода, несомненно, должен придерживаться и «Росатом» при реализации проекта в Немане, как и другие операторы национальных строительных проектов.

Дмитрий Андреев

Оригинал материала: “Наша Версия”