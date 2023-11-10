Скандалы: Французский узник

Сооснователь «Альфа-групп» Алексей Кузьмичёв потеряет $8 млн залога в случае побега в Россию

30 октября французские власти задержали сооснователя «Альфа-Групп» и LetterOne Алексея Кузьмичёва, обвинив его в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Миллиардер едва избежал камеры – в итоге его согласились отпустить под залог в 8 млн евро.

Кузьмичёва брали будто заправского террориста – по сообщению Le Monde, для обыска его виллы в Сен-Тропе было привлечено 60 полицейских из центрального офиса по борьбе с коррупцией и финансовыми и налоговыми преступлениями, а также около 40 спецназовцев. По результатам обысков власти скупо сообщили об обнаружении «пачек наличных». После этого миллиардера препроводили на допрос, откуда он только чудом не уехал в камеру – адвокаты смогли добиться выхода под залог.

Суть предъявленных обвинений Кузьмичёву в совершении налогового мошенничества и отмывании денег французские прокуроры пока не раскрывают, молчат и адвокаты миллиардера. Потому речь может идти как о многомиллионных аферах, так и о сокрытии каких-нибудь 100 евро. Как объясняет эксперт по санкционному праву Сергей Гландин, поскольку Кузьмичёв находится под санкциями ЕС, он не может даже получить в подарок от гражданина Евросоюза чашку кофе – это будет считаться нарушением. Однако вряд ли в Париже решили бы взяться за Кузьмичёва из-за такой малости. Ему запретили покидать Францию, что явно свидетельствует о намерении французских властей взяться за миллиардера всерьёз.

Такой поворот событий наверняка стал неприятным сюрпризом для Кузьмичёва, у которого до нынешнего момента всё складывалось хорошо. Несмотря на то что под санкции он попал одним из первых, перед ним не закрылись границы Евросоюза, как перед другими российскими миллиардерами. Поскольку на момент наложения санкций Кузьмичёв находился во Франции, у него сохранилось право проживать на её территории, перемещаясь между квартирой в Париже и домом на Лазурном Берегу. Позже он успешно судился с французской таможней, заблокировавшей две его яхты – La Petite Ourse и ещё более роскошную La Petite Ourse II стои­мостью 50 млн евро. Адвокаты Кузьмичёва смогли доказать, что, хотя санкционные нормы и запрещают ему продавать или сдавать в аренду свои корабли, пользоваться ими он имеет право. Таким образом, Кузьмичёв оказался в привилегированном положении по сравнению со многими другими участниками списка Forbes (сам он занимает в нём 25-е место с капиталом в 6,4 млрд долларов), лишившимися из-за санкций своих яхт и поместий.

С чего же произошёл такой поворот? Как писала «Наша Версия», сейчас изучается вопрос о переходе Альфа-Банка новому владельцу. Однако до конца непонятно, где потенциальный покупатель, которым считается Андрей Косогов, возьмёт деньги. Прежде новых владельцев обрёл оператор связи «Вымпелком» (работает под брендом «Билайн») – он достался топ-менеджерам компании, которые непонятно откуда вдруг на­шли 130 млрд рублей на покупку актива. В связи с этим возникли подозрения, что сделки могут служить ширмой, прикрывающей настоящих бенефициаров в лице всё тех же основателей «Альфы» – Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичёва. В марте прошлого года все они заявили о своём выходе из состава совета директоров инвестиционной группы LetterOne, контролирующей активы «Альфы», передав контроль над группой лорду Мервину Дэвису. Другие подробности не приводятся. Заявлялось, что все дивиденды LetterOne будут направлены на оказание помощи. Кому и какой? Кроме того, нигде не указывается, что стало с долей Кузьмичёва в LetterOne. Она также принадлежит ему? Или у неё имеется новый владелец – возможно, номинальный? Также сообщалось, что свои 16,3% акций в Альфа-Банке Кузьмичёв передал Алексею Косогову. Но что значит передал? Подарил? Или продал? Кто является конечным бенефициаром? Где деньги? Можно предположить, что подобные вопросы вполне могли родиться у французов, ради чего они и оставили Кузьмичёва у себя «в гостях».



Марат Жапаров

Оригинал материала: “Наша Версия”