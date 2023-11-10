 

Розыгрыш подписок в Telegram может помочь мошенникам завладеть личными данными и деньгами

10.11.2023, 21:10, Разное
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Пользователи мессенджера Telegram столкнулись с риском атак на свои конфиденциальные данные. Ирина Зиновкина, руководитель исследовательской группы Positive Technologies, сообщила, что предстоящий розыгрыш Premium-подписок в Telegram может стать причиной участившихся атак мошенников. Эти злоумышленники могут маскироваться под организаторов розыгрыша, обманывая пользователей для кражи денег и личных данных.

Раздача 10 тысяч подписок на Telegram Premium, стоимостью 200 тысяч долларов (примерно 18,5 млн рублей по курсу на 7 ноября 2023 года), была анонсирована Павлом Дуровым, основателем Telegram и социальной сети “ВКонтакте”. Это мероприятие приурочено к запуску нового инструмента в мессенджере для проведения подобных розыгрышей. Итоги розыгрыша, организованного Дуровым, планируется подвести 13 ноября в 19:00. Каждая из разыгрываемых подписок будет действительна в течение шести месяцев.


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