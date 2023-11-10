Мнение: На Западе любят Россию, но деревянные вешалки у туристов всё же отбирают

1. Несмотря на санкции, иностранные туристы продолжают миллионами приезжать в Россию, в том числе из западных стран. Всех можно понять. Жителям глобального Юга интересна Россия в принципе, а обитатели срамного Запада хотят хотя бы в качестве гостей посмотреть на то благоустроенное общество здравого смысла, которое они у себя в 21-м веке разрушили (ссылка):



За первые шесть месяцев 2023 года Россию посетили 7,2 миллиона иностранцев, при этом ожидается, что за весь год въездной поток составит до 10 миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Многим путешественникам Россия кажется очень экзотической страной, а русский быт их удивляет и настораживает. <…>

В первую очередь, многих иностранцев удивляет стоимость и удобство такси. Так, турист из Новой Зеландии, побывавший в России, пришел в восторг от низких цен на поездки. «Работает так быстро, а стоит так дешево. Как такое возможно?!» ― восхитился иностранец. Его поразило, что машину можно вызвать за считанные минуты через приложение.

«Можешь видеть, как машина к тебе подъезжает, сразу видно сумму, быстро и удобно. Мы катались только на такси все дни в России!» ― рассказал другой турист, приехавший из Италии.

Хотя манера вождения россиян нравится далеко не всем. Так, строгие и педантичные немцы приходили в ужас от того, как часто автомобилисты в России нарушают правила дорожного движения.

По словам российской тревел-блогерши Елены, ее приятели из Германии не поверили, что жители России лечатся по ОМС независимо от наличия работы, возраста и других факторов. Иностранцам, которые оплачивают страховки сами или через работодателей, сложно представить, что медицина может быть общедоступной. Большой шок вызывают и государственные социальные программы.

«Материнский капитал! Такое невозможно представить в Новой Зеландии. Никто не будет платить такие деньги за роды. А еще и декрет три года», – Марина Ершова, тревел-блогер.

Многие иностранцы обращают внимание и на инфраструктуру, которая делает жизнь в России комфортнее. Например, наличие круглосуточных супермаркетов. А европейцы указывают на дешевизну коммунальных услуг и жалуются, что отапливать дома в той же Италии стоит огромных денег. Хотя отсутствие в российских квартирах таких благ цивилизации, как биде, приезжих настораживает.

«Я не понимаю, как вы так живете? Как это возможно вообще — обходиться без биде? И как вы потом моетесь, душ принимаете, что ли?», – турист из Италии.

Еще одного итальянца удивило, что на съемных квартирах, где он останавливался, не было машин для сушки белья и специальных кастрюль для варки пасты.

Кого-то смущает российский быт, но некоторым иностранцам так нравится природа страны, что после одного визита они решаются переехать навсегда. Так, американец Даниэль Кастл приехал увидеть Сибирь и Байкал в 2022 году и остался там жить.

Он рассказывает, что многие жители других государств видят Россию страной, где бушует насилие: «Они действительно не хотят приезжать сюда, потому что боятся коррупции и того, что их ограбят». Сам Кастл чувствует себя безопасно: здесь он ни разу не столкнулся с плохим отношением.

Что ж, если недостаточная распространённость биде и машин для варки пасты – это главные недостатки России (при всех перечисленных плюсах), то мы всего в паре шагов от того, чтобы совершенно идеальной для жизни страной.

2. В Европарламенте дежурно обеспокоились русофобской таможенной политикой Евросоюза (ссылка). Оно и понятно — этот закон невыгоден в первую очередь самим европейцам.



Европейский парламент (ЕП) потребовал от Еврокомиссии пересмотреть рекомендацию о запрете на ввоз личных автомобилей россиян в ЕС. Об этом пишет РИА Новости.

Депутаты Европарламента заявили, что конфискация личных вещей и машин с российскими номерами является чрезмерным исполнением санкций, которое «дискредитирует их цель, а также сам санкционный инструмент».

Как уточняет источник, резолюции ЕП по внешней политике не являются обязательными для исполнения. При этом другие политические структуры Европы обязаны прислушиваться к мнению парламентариев.

В сентябре 2023 года Еврокомиссия опубликовала пояснение, согласно которому санкции ЕС распространяются на личный автотранспорт жителей России, и, следовательно, россияне не могут приезжать на своих авто даже на короткий срок и в туристических целях. Из этой рекомендации формально следует, что ввозить в Евросоюз нельзя и некоторые личные вещи, такие как ноутбуки, смартфоны и средства гигиены.

Вывод Еврокомиссии повлек случаи конфискации имущества у российских путешественников. Так, в октябре сотрудники таможенной службы в Эстонии отобрали у туристов две деревянные вешалки из-за запрета на экспорт древесины из РФ.

3. Славное видео про жизнь американца в России, в небольшом историческом городе Переславль-Залесский. Субтитры есть (ссылка):

Русская глубинка сейчас довольно привлекательна для иностранцев, особенно для сторонников консервативных взглядов и ценностей. При этом, как видите, иностранцы охотно открывают в российской глубинке бизнес и преуспевают в нём.