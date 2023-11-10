Скандалы: «А мы такие зажигаем»

Зачем Саша Савельева из группы «Фабрика» и её муж актер Кирилл Сафонов тайно навещают Москву

Открестившаяся от России и якобы с концами переехавшая в Израиль певица Александра Савельева продолжает приезжать в свою шикарную московскую квартиру. Её мужа, актёра Кирилла Сафонова, просят проверить на финансирование ВСУ. Как живёт звёздная пара?

Что осталось у Савельевой и её супруга в России

По данным телеграм-канала SHOT, недавно оказавшаяся в центре скандала из-за поддержки Украины чета 39-летней певицы Саши Савельевой и 50-летнего актёра Кирилла Сафонова втихаря продолжает навещать свою 110-метровую трёшку на улице Твардовского в столичном Строгине. Цена такой квартиры — от 50 млн. Речь о ЖК бизнес-класса «Лазурный блюз»: охраняемая территория, экологичный район, виды на Москву-реку и Серебряный Бор.

Соседи рассказали телеграм-каналу SHOT, что вплоть до недавнего времени часто встречали в доме Сашу Савельеву. По словам консьержа, бывшая солистка группы «Фабрика» уехала буквально месяц назад. Это резко противоречит тому, что сама звезда запостила в соцсетях. Она утверждала, что их семья перебралась в Израиль очень давно, ещё 14 лет назад, с момента знакомства.

На родине у Савельевой могут иметься в собственности также четырёхкомнатные хоромы на 150 квадратов стоимостью до 100 млн в небоскрёбе бизнес-класса на улице Маршала Конева в районе Щукино. Дом 2010 года. Вероятно, артистка не живёт в квартире, а сдаёт в аренду. На этом она может зарабатывать порядка 300 тысяч ежемесячно.

Формально Саша Савельева прописана в скромной панельной двушке, принадлежащей матери (около 15 млн), на улице Таллинской. На этот адрес артистке приходят корреспонденция и штрафы от ГИБДД.

Панелька, где владеет двушкой мать Савельевой. Фото © 2GIS.ru

Небоскрёб на Маршала Конева, где может сдавать недвижимость Савельева. Фото © ЦИАН

ЖК «Лазурный блюз», где Савельеву видели буквально месяц назад. Фото © АО «Сити-XXI век»





Как звёздная пара относится к Украине

Месяц назад мужа певицы Кирилла Сафонова потребовали признать иноагентом и проверить на финансирование ВСУ. По мнению общественников, он в соцсетях завуалированно поддерживает Украину и критикует СВО. Большой скандал вызвала его публикация с текстом запрещённой в России группы «Океан Эльзы», которой актёр поздравил сына.

Как заметил Лайф, посты Сафонова всё чаще оказываются не на русском языке, а на мове и иврите. Многие подписчики возмутились, но Сафонов оправдываться не стал и просто удалил неугодные ему комментарии.

— Я говорю достаточно сносно на трёх языках: русском, украинском и иврите. Если у вас с этим проблемы, вы можете тихо-мирно хлопнуть дверью на прощание, — бортанул он недовольных.

Сафонов не скрывает, что имеет гражданство Израиля и недвижимость в Тель-Авиве. По его словам, он окончательно уехал из России лишь в 2022 году. При этом Сафонов продолжает числиться актёром театра «Современник», а в следующем году на российском телевидении выйдет новый сериал «Скрытые мотивы», где он играет главную роль.

Кирилл Сафонов об СВО. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kirill_safonov

Кирилл Сафонов признаётся в любви к Украине. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kirill_safonov





Кирилл Сафонов цитирует «Океан Эльзы». Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kirill_safonov

Кирилл Сафонов об СВО. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kirill_safonov





Савельева хоть и не критикует СВО, но регулярно постит голубей — символ мира.

— Последний раз у Стены Плача в Иерусалиме я была, когда мы только познакомились с Кириллом, в 2009 году. Что я тогда попросила? Здоровье. Семью. Детей. И вот спустя эти годы я снова перед ней. Мои желания не сильно изменились, но к ним прибавилось ещё одно… очень важное, — написала Савельева и в конце текста разместила эмодзи голубя. Этот пост был опубликован задолго до конфликта между ЦАХАЛ и ХАМАС, скорее всего, имелась в виду СВО.

Недавно Савельеву спросили, действительно ли она теперь живёт в Израиле:

— Мы живём (в Израиле. — Прим. Лайфа), как жили последние 14 лет со дня нашего знакомства с Кириллом, но почему-то только сейчас это начало кого-то удивлять, — так в мае этого года Саша Савельева ответила на вопрос подписчика.

Вероятно, певица просто скрывает, что семья перебралась в Израиль после начала СВО. И окончательный переезд, по словам соседей и консьержа, произошёл недавно.

Певица до сих пор выступает. По крайней мере, её менеджер принимает заказы на концерты и корпоративы. Недавно у Савельевой вышел новый сингл. Помимо этого, она ведёт курсы для подписчиков. «Вчера записывала для вас медитацию и упражнение от тревожных мыслей», — анонсировала в октябре в соцсетях Савельева.

Пётр Егоров

Оригинал материала: “LIFE.RU”