Верховный суд разрешил принудительно испытывать новые вакцины на иноагентах

Верховный суд вынес положительное решение по запросу НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи относительно принудительного привлечения лиц, признанных Минюстом РФ иностранными агентами, к испытаниям профилактических препаратов и лекарственных средств.

Директор ведущего в стране научно-исследовательского учреждения в области эпидемиологии Александр Гинцбург предложил не рисковать здоровьем «патриотически настроенных россиян» в ходе испытаний новых вакцин и в то же время использовать иноагентов для пользы общества. Чтобы убедиться в законности инициативы, а также быть уверенным в полном соблюдении Конвенции о защите прав человека и основных свобод, глава института запросил мнение экспертов Верховного суда.

«В связи с тем, что речь идёт о применении лекарственных средств, которое классифицируется законодательством как оказание медицинской помощи гражданам на бесплатной основе, такое деяние не может считаться нарушением прав человека даже в случае отказа гражданина. Сам гражданин, не имеющий медицинского образования, не может считаться квалифицированным лицом, поэтому именно решение соответствующего специалиста выступает приоритетным в данном процессе», – гласит вердикт суда.

Решение Верховного суда позволит российским разработчикам вакцин привлечь к испытаниям препаратов любого иностранного агента. В случае отказа от вакцинации таких лиц их доставят приводом силовики.

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