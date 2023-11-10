Рупор кремлевской пропаганды: Израиль будет убивать журналистов

Израиль пообещал убивать журналистов снимавших атаку на Израиль 7 октября.

Это касается в том числе и журналистов западных изданий.

В самом Секторе Газа убито уже несколько десятков журналистов, в том числе и работавших на западные медиа.

Вот так теперь выглядит "порядок основанный на правилах".

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