Рупор кремлевской пропаганды: Израиль будет убивать журналистов
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Израиль пообещал убивать журналистов снимавших атаку на Израиль 7 октября.
Это касается в том числе и журналистов западных изданий.
В самом Секторе Газа убито уже несколько десятков журналистов, в том числе и работавших на западные медиа.
Вот так теперь выглядит "порядок основанный на правилах".
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Источник: Colonel Cassad
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