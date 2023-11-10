 

Рупор кремлевской пропаганды: Израиль будет убивать журналистов

10.11.2023, 19:20, Разное
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Израиль пообещал убивать журналистов снимавших атаку на Израиль 7 октября.
Это касается в том числе и журналистов западных изданий.
В самом Секторе Газа убито уже несколько десятков журналистов, в том числе и работавших на западные медиа.
Вот так теперь выглядит "порядок основанный на правилах".

Источник: Colonel Cassad


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