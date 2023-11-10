 

Терапевт объяснила, почему чрезмерно потеют ноги

10.11.2023, 18:50, Разное
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Терапевт Светлана Бурнацкая выделяет несколько основных факторов, вызывающих чрезмерную потливость ног.

Во-первых, она подчеркивает влияние носки обуви из материалов, не пропускающих воздух. В такой обуви нарушается вентиляция, что препятствует испарению влаги, выделяемой кожей.

Врач также указывает на эндокринные расстройства, в частности, проблемы со щитовидной железой, как причину повышенной потливости. Заболевания щитовидки могут сопровождаться усиленным потоотделением.

Дополнительно Бурнацкая отмечает, что потливость ног может быть симптомом нарушений в вегетативной системе, возникающих из-за гормональных дисбалансов, хронического стресса или воспалительных процессов. Даже в качественной кожаной обуви люди с такими расстройствами могут сталкиваться с проблемой потливости.

Важный совет от Бурнацкая – не игнорировать неожиданно возникшую потливость, особенно если она не проходит даже при соблюдении гигиенических мер и применении профилактики. В таких случаях рекомендуется обратиться к врачу для диагностики и лечения. Материалы сайта MedikForum.ru также обращают внимание на нестандартные симптомы, которые могут указывать на наличие заболеваний щитовидной железы.


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