Депутат Горелкин предлагает ввести лимит доступа к YouTube

Депутат Антон Горелкин, представляющий Государственную думу России, выдвинул предложение операторам сотовой связи. Он призвал их рассмотреть возможность ограничения безлимитного доступа к платформе YouTube. Горелкин выразил свои мысли на эту тему в Telegram-канале, подчеркивая, что такой шаг позволит снизить износ сетевого оборудования.

Он обосновывает своё предложение тем, что из-за перевозки сотового оборудования из регионов в Москву возникает необходимость в его срочном обновлении в российских областях. По его мнению, отмена безлимитного доступа к YouTube значительно сократит объем потребляемого интернет-трафика, что, в свою очередь, уменьшит износ оборудования. Горелкин указывает, что доля трафика, занимаемого видеохостингом, составляет от 30% до 50%.

Депутат также отметил, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вряд ли возразит против инициативы, направленной на уравнивание условий использования трафика YouTube с условиями для российских сервисов.

Поддержку этой идее выразил и Александр Малькевич, первый заместитель председателя комиссии по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ. Он подчеркнул отсутствие свободы слова на YouTube и частые попытки модераторов платформы демонстрировать это.

В контексте этой темы также упомянуто, что ранее доступ к 73 аккаунтам российских СМИ и политических деятелей был ограничен на YouTube.