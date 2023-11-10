Рупор кремлевской пропаганды: 10 требований Си Цзиньпину

10 требований Си Цзиньпину

Комитет Палаты представителей США по Китаю выдвинул 10 требований, которые в письме были переданы Байдену.

Джо должен озвучить их на встрече с Си Цзиньпином в Сан-Франциско.

Если Си Цзиньпин не сможет выполнить эти требования, США должны занять более жесткую позицию в отношении Пекина.

Вот главные требования американцев:

1. Прекратить деятельность НОАК в зоне противовоздушной обороны Тайваня к востоку от срединной линии Тайваньского пролива.

2. Прекратить «небезопасные перехваты» кораблей и авиации ВМС и ВВС США.

3. Освобождение всех граждан США, незаконно задержанных в Китае.

4. Разрешить всем гражданам США, которым запрещен выезд, покинуть КНР.

5. Установить требования «знай своего клиента» к поставкам фентанила в КНР.

6. Пекин должен прекратить преследовать филиппинские корабли вокруг Второй отмели Томаса.

7. Китай должен снять обвинения с основателя Apple Daily Джимми Лая и активистов, выступающих за демократию «Гонконг 47».

8. Освободить Гульшана Аббаса, Экпара Асата, Камиле Вайита.

9. Снять запрет на выезд Айшем Мамут, матери Нуры Тюркеля, председателя Комиссии США по международной религиозной свободе.

10. Приостановить программы в Синьцзяне.

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Разумеется, данный "документ" представляет собой грубое вмешательство во внутренние дела Китая и разумеется Китай пошлет США с такими требованиями куда подальше. Инициаторы принятия документа это понимают. Это просто еще один шаг по раскручиванию Холодной войны против Китая с опцией перерастания в горячую на Тайване.

Разумеется, что это будет подталкивать Китай к еще более тесным отношениям с Россией, что нам объективно выгодно.

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