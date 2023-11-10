Терапевт назвал основные симптомы камней в почках

Терапевт Алексей Хухрев выделил главные признаки наличия камней в почках. Он отметил, что резкая и сильная боль в пояснице, характеризующаяся как почечная колика, является ярким индикатором данного заболевания. Хухрев подчеркнул, что такая боль способна вызвать рвоту и крайнее беспокойство у пациента.

Важным симптомом также является появление крови в моче, что, как объяснил медик, происходит из-за царапания внутренних стенок мелкими камнями. Причинами образования камней в почках могут быть нарушения в организме, способствующие изменениям в кальциевом метаболизме и повышению уровня кальция. Среди факторов риска также указываются чрезмерное потребление кофеина, недостаточное употребление воды и малоподвижный образ жизни.

Отдельно отмечается, что подобные симптомы могут быть связаны и с другими заболеваниями, например, с раком поджелудочной железы, о чем писал портал MedikForum.ru.