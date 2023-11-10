Идея фильма «Гремлины» пришла Спилбергу после участия в поиске евреев в авиадвигателе

Американский режиссёр Стивен Спилберг рассказал, что в юности посетил Бейрут и участвовал там в традиционном символическом поиске евреев в авиадвигателях военных самолётов во время одной из экскурсий.

Именно так у него родилась идея фильма о гремлинах – маленьких существах, ломающих технику.

Спилберг объяснил, что традиция поиска евреев в различных видах транспорта – очень древняя и возникла задолго до изобретения турбинного двигателя. Ещё в 1857 году, когда первый в истории французский поезд приехал на территорию современного Ливана, местные жители блокировали железные пути и не пропускали его дальше, пока не убедились, что в машинном отделении не прячутся евреи. Позднее обычай распространился на автомобили, самолёты и даже некоторые велосипеды. Режиссёр отмечает, что ни разу результаты таких поисков не оканчивались успехом.

– Меня вдохновил пример евреев, которые могут спрятаться в технике так, что их невозможно найти, – говорит Спилберг. – Тогда у меня появилась идея придумать монстров, маленьких коварных существ, которые прячутся внутри техники и выводят её из строя. В первом варианте сценария у них даже были большие носы, но Комитет по цензуре велел мне от них избавиться. В остальном они восприняли идею на ура, и это до сих пор остаётся одним из любимых рождественских ужастиков по всему миру, включая даже Израиль.

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