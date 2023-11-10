Мнение: «Русский форт Боярд», автоматические рестораны до революции и продуктивность труда в 1913 году

1. Впечатляющие фотографии и видео восстановления кронштадтского форта «Александр I» (Чумного форта), который называют русским аналогом форта Боярд (Буайяр) во Франции (ссылка):



Ещё недавно форт выглядел вот так:

В столь печальное состояние морская крепость, построенная при Николае I в 1838-1845 годах, пришла в советские времена. Есть две версии того, как именно это произошло (ссылка):

Советский фильм “Порох” (1985) основан на реальных исторических событиях, во время которых осенью 1941 в самом начале блокады Ленинграда вдруг оказалось, что в осажденном городе нет пороха для производства снарядов. Порох решили доставить из Кронштадта из старых морских складов. Перед изъятием пороха со складов в Кронштадт отправилась группа специалистов для отбора нужных сортов пороха. Транспортировка происходила под постоянными налётами немецкой авиации. <…>

В ходе фильма герои на катере проходят форт «Чумной» («Александр I»), который разбомблен и «горит». В ходе съемок на амбразуры форта были установлены емкости с мазутом, которые подожгли, имитируя пожар внутри форта. Можно найти воспоминания очевидцев, что некоторые бочки лопнули и горящий мазут растекся по наружной и внутренней поверхности стенок. После съемок форт из розово-красного цвета гранита стал черным.

Правда, автор данной статьи был в 2019 на экскурсии в форте и экскурсовод про съемки фильма ничего не сказал, а про его обгорелость рассказывал, что это «Чумной» форт специально обеззараживали обжиганием из огнеметов для избавления от чумных бактерий (!) при ликвидации чумной лаборатории.

Пожалуй, версия про киношников выглядит более вероятной. Фильм сняли, а форт отмыть поленились.

2. Блогер blog-10101 пишет про дореволюционную сеть ресторанов «Квисисана», которая работала в Санкт-Петербурге, Москве, Одессе, а также в Берлине (ссылка). Рестораны эти получили известность своей автоматизацией, весьма впечатляющей для начала 20-го века. Как выглядел автоматический буфет, подающий бутерброды и напитки, можно увидеть вот на этом берлинском фото (русские фотографии тоже есть, но они плохо пережили ленинскую разруху — сохранились немногие и не лучшего качества):

Одна из причин, по которой в СССР до самого распада ностальгировали по имперским временам, заключается в развитости дореволюционной ресторанной индустрии, которая была после 1917 разрушена. Вопреки советской пропаганде, рестораны были ориентированы не только на «буржуев», но и на простую публику (ссылка):



В акте осмотра помещения от 1912 года «Квисисана» на Невском, 46 описывалась следующим образом: «Ресторан I разряда, расположен в 3-х этажах здания. Кухня в подвальном помещении. В ресторане имеются 4 больших общих зала, 6 кабинетов, 2 биллиардные. Залы занимают площадь около 100 кв. саженей. Ресторан посещает среднеинтеллигентная публика».

Сопоставляя заведение с такими как «Вена», «Прага», «Доминик», рестораны при гостиницах «Знаменская», «Англетер», современники отмечали:

«Особый характер приобрёл ресторан «Квисисана» на Невском возле Пассажа. Там был механический автомат-буфет. За 10—20 копеек можно было получить салат, за 5 копеек — бутерброд. Его охотно посещали студенты, представители небогатой интеллигенции».

В петербургском фольклоре появилась поговорка: «Mens sana in „Quisisana“» — «Здоровый дух в „Квисисане“» (перефразирование латинского изречения «Mens sana in corpore sano» — «В здоровом теле здоровый дух»).

Дореволюционные фото многих вводили в заблуждение, так как простые люди — рабочие, например, — часто выглядели «по-буржуйски», были прилично одеты и имели важный вид. Но образованные советские граждане всё понимали хотя бы из Гоголя с Достоевским, которые многочисленные едальные заведения описывают достаточно подробно.

3. По подсчётам блогера mvksim, производительность труда рабочих в дореволюционной России была как минимум не ниже, чем в западных странах (ссылка):

Есть информация о производительности труда основных европейских стран в национальных валютах. В качестве параметра сравнения используют вновь созданную стоимость в отрасли, деленную на количество занятых.





В тот период у всех рассмотренных стран был введен золотой стандарт, поэтому обменный курс их валют практически не менялся. Это сильно облегчает сравнение данных. Если перевести все значения в фунты, то получается, что средний рабочий в период перед ПМВ ежегодно производил добавленной стоимости на сумму в фунтах:

— в Германии: 106;

— в Британии: 96;

— в Россия: 108.

То есть в номинальных значениях русская промышленность действительно была не менее развитой, чем европейская.