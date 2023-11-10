 

Мнение: Про «Слово пацана»

10.11.2023, 17:07, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Пишут, что на стриминговых платформах вышли первые две серии сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Это тот самый сериал о молодежных группировках в Казани конца 1980-х, снятый по книге «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970−2010-х». Книгу эту, помнится, требовали запретить.

Это тот самый сериал, который планировали  снимать в Казани в конце 2022 года, но сьмки остановили и перенесли в другой город.

Этот тот самый сериал, который требовали запретить.

Сдается мне, что шумиха вокруг книги и сериала, требования запретить такое кино сделали сериалу хорошую рекламу.

Но лично у меня пока нет желания смотреть сериал… Вряд ли я почерпну из него что-то полезное для себя.

Или я не прав? Раз такое кино снимают, значит кому-то оно нужно?

Кандр из сериала отсюда

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.11 / Терапевт объяснила, почему чрезмерно потеют ноги

10.11 / Депутат Горелкин предлагает ввести лимит доступа к YouTube

10.11 / Рупор кремлевской пропаганды: 10 требований Си Цзиньпину

10.11 / Идея фильма «Гремлины» пришла Спилбергу после участия в поиске евреев в авиадвигателе

10.11 / Мнение: «Русский форт Боярд», автоматические рестораны до революции и продуктивность труда в 1913 году

10.11 / Мнение: О женской истерике наших дней… За что стыдно простой русской бабе?

10.11 / Рупор кремлевской пропаганды: ХАМАС творческий

10.11 / Та самая «Новая газета»

10.11 / Терапевт назвал основные симптомы камней в почках

10.11 / Владимир Путин предложил усовершенствовать меры по информационной безопасности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика