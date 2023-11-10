Мнение: Про «Слово пацана»

Пишут, что на стриминговых платформах вышли первые две серии сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Это тот самый сериал о молодежных группировках в Казани конца 1980-х, снятый по книге «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970−2010-х». Книгу эту, помнится, требовали запретить.

Это тот самый сериал, который планировали снимать в Казани в конце 2022 года, но сьмки остановили и перенесли в другой город.

Этот тот самый сериал, который требовали запретить.

Сдается мне, что шумиха вокруг книги и сериала, требования запретить такое кино сделали сериалу хорошую рекламу.

Но лично у меня пока нет желания смотреть сериал… Вряд ли я почерпну из него что-то полезное для себя.

Или я не прав? Раз такое кино снимают, значит кому-то оно нужно?

Кандр из сериала отсюда

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