Мнение: Про «Слово пацана»
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Пишут, что на стриминговых платформах вышли первые две серии сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Это тот самый сериал о молодежных группировках в Казани конца 1980-х, снятый по книге «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970−2010-х». Книгу эту, помнится, требовали запретить.
Это тот самый сериал, который планировали снимать в Казани в конце 2022 года, но сьмки остановили и перенесли в другой город.
Этот тот самый сериал, который требовали запретить.
Сдается мне, что шумиха вокруг книги и сериала, требования запретить такое кино сделали сериалу хорошую рекламу.
Но лично у меня пока нет желания смотреть сериал… Вряд ли я почерпну из него что-то полезное для себя.
Или я не прав? Раз такое кино снимают, значит кому-то оно нужно?
Кандр из сериала отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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