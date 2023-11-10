Мнение: О женской истерике наших дней… За что стыдно простой русской бабе?

Одна дама фертильного возраста поныла другой, как ей стало мучительно стыдно в последнее время. А та, другая, возьми да и поделись со всем белым светом. Картина маслом! ©

За что же теперь стыдно самой обычной русской женщине из России?

Нет, она не сделала аборт, не отказалась от ребёнка не бросила родителей, не изменила мужику. Это всё — не повод для мук совести в наши дни.

Её терзает стыд из-за того, что…

…она — русская!

Россиянка. Гражданка России. Жительница страны, ставшей «изгоем».

«Я перманентно страдаю от дикого человеческого унижения после того, как в нашей стране случились известные события. От того, что… вообще сказать где-то, что ты русский (или не русский, но из России) – это стыдно и неприлично, — жалуется она — Я раньше думала, что я прямо-таки не хуже всех. Не хуже какого-нибудь там европейца или американца. Я реально… считала себя человеком того же сорта. А тут оказывается, что не того же, и что за человека-то меня никто и не держал».

То есть, взрослая девочка плачет. И не понимает, за что с ней так?

«Я всегда… жила честно, платила налоги, сортировала мусор, опекала животных, голосовала за альтернативных кандидатов во власть, выборы не прогуливала. Меня не в чем упрекнуть. Рискнуть своей жизнью в какой-то политической борьбе – извините, не обязана: ни один человек не обязан рисковать жизнью. Но… меня, как шелудивого кота тычут в кучу ***, которую навалила не я», — недоумевает страдалица.

Вполне понятно, что ей ответят украинцы и «заукраинцы». Пожалуй, слова тварюка и курва будут самыми мягкими. Потому что на той стороне — каждый день «бомбы», «снаряды», «шахеды», «ракеты»… И новая небесная сотня — тоже каждый день. А здесь — всего лишь невозможность поехать в Милан на шопинг и в Сен-Тропе на отдых.

И чем дальше от бомб и ракет будут комментаторы, тем яростнее и злобнее будут их филиппики в адрес «російської тварюкі»: такой им видится настоящая эмпатия и солидарность с Украиной. Хотя подлинная #солидарность — это: недолгие сборы, походный рюкзак, поезд «Варшава — Киев», ближайший ТЦК, присяга-форма-автомат и марш-бросок в окоп под Авдеевкой. Которая сама себя не защитит.

Но на это ни один, даже самый безбашенный, интернет-вояка не способен органически. Там — пули свищут, а в «энторнетах» можно с анонимного акка через надёжный VPN навалять 100500 раз всем этим «русским курвам» и с довольной мордой идти в кассу получать 5 грн/камент + чувство глубокого удовлетворения бесплатно.

Однако же вернёмся к π-страданиям неюной барышни, желающей при всём том оставаться простой русской, а не становиться «хорошей». Что ей ответила умудрённая житейским и личным опытом товарка по несчастью?

1. С народом нам, русским дамам, «не повезло»: он быдловат, вороват и СВО поддерживает. Это плохо.

2. Но с Западом нам, «не голосовавшим», не повезло ещё больше: коллективная вина — маразм и скотство, хуже войны.

3. Однако это не повод, ведь «Запад есть Запад»: сумку из итальянского магазина никакой Китай не заменит — а значит, надо искать ходы, больше напрягаться и дороже платить. То есть, всё сводится к деньгам и… ещё раз к деньгам.

Но если проблему можно решить деньгами, это не проблема, а #расходы. Да, настали трудные времена и всё стало дороже. Ну, плохо, чо уж. Но на этом — всё. Никаких унижений, никакого стыда, никаких обид. Платить — и не каяться!

Мудро?

Х.з. Но русская #женщина из любой ситуации вывернется. Это у неё в генах, в крови и на подкорке мозга.

И если уж задаваться вопросом, то лишь одним. А с чего некоторые вообще взяли, что «быть русским или кем-то из России – это стыдно и неприлично»? Мир не ограничивается США и Европой. За пределами «золотого миллиарда» отношение к русским не поменялось ровно никак. Русским туристам привычно рады в Турции, Египте и ОАЭ. Да и в той же Европе… Греки — без негатива: они по-прежнему выдают визы и стригут бабки, ведя тот самый, обычный business as usual. Венгры и сербы — тем более. Даже итальянцы — без русофобии: когда у тебя в бумажнике есть #деньги, всем плевать, какой там рядышком паспорт. А без денег и раньше в «европах» делать было нечего: брендовые сумочки забесплатно на давали даже тогда.

И если кто-то издалека хочет внедрить в вашу голову чувство «коллективной вины», нафиг его слушать?

Каждый отвечает только за себя и свои действия, не так ли?

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