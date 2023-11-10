Та самая «Новая газета»

Свежий номер Той самой «Новой газеты» тут 👉 https://bit.ly/tsng_031. Скачивайте, распечатывайте, думайте!

Главные темы номера:🔸 В феврале 2022 года «Россия пришла защитить» жителей Донбасса. Многие из них были вынуждены покинуть свои дома еще до начала СВО, чтобы стать беженцами в России. Прошло уже 600 дней. Беженцы продолжают жить в лагерях в Ростове и Таганроге. О людях без будущего и настоящего — Анастасия Егорова из пунктов безвременного размещения.🔸 Долги россиян за ЖКУ превысили 900 млрд рублей — это рекорд за всю историю «жилищно-коммунальной» статистики. И надежд на снижение, похоже, нет. Сейчас сумма долгов стремится к триллиону.🔸 В декабре 2022 года Госдума РФ приняла закон, запрещающий иностранным гражданам пользоваться услугами суррогатного материнства в России. Теперь врачи, помогавшие супругам продолжить род, получили огромные сроки в колонии, а дети и родители разлучены навсегда.

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