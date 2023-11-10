Владимир Путин предложил усовершенствовать меры по информационной безопасности

На оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности России, президент Владимир Путин высказал предложение обсудить улучшение мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности страны. Это важный и актуальный вопрос не только для РФ в целом, но и для Совета безопасности, особенно в свете современных реалий.

Президент предоставил слово директору Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) Владимиру Селину для представления доклада. Следует отметить, что ранее российская ИТ-отрасль отправила свои предложения о коррекции нормы, касающейся участия юридических и физических лиц в деятельности иностранных некоммерческих организаций (НКО), не имеющих представительства на территории РФ. Этот вопрос также находится на повестке дня.

Кроме того, в РФ уже начата сборка защищенных от слежки национальных смартфонов.