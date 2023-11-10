Около слободы Германа Стерлигова появится «образцово-показательный колхоз»

В подмосковной деревне Нижневасильевское 7 ноября глава КПРФ Геннадий Зюганов заложил первый камень колхоза «106 лет Великого Октября».

Торжественное мероприятие попытались сорвать сторонники предпринимателя Германа Стерлигова, чья слобода находится по соседству, однако коммунистам удалось мирно уладить конфликт не вызывая полицию.

– Сегодня мы даём почин великому делу, которое будет служить лучшим подтверждением превосходства социализма. В Нижневасильевском уже много лет находится имение православного капиталиста-барина Стерлигова, но «106 лет Великого Октября». будет на голову его вотчины, – сообщил журналистам Зюганов.

Коммунисты планируют построить в колхозе свинарник, коровник, амбар и дом культуры. Все работы будут финансироваться из партийной кассы КПРФ.

Герман Стерлигов пообещал дать «достойный ответ иудо-большевикам и комиссарам, которые пришли на его землю», а в случае, если колхоз всё-таки будет построен – перенести свою слободу туда, куда «рука коммуны никогда не дотянется».

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