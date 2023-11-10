Сенатор Шейкин высказался о блокировке VPN-Сервисов в России

В РФ намечается блокировка свыше 50 VPN-сервисов по инициативе сенатора Артема Шейкина, зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации. Он обратился с соответствующим запросом в Роскомнадзор. Основной мотив – ограничение доступа к ресурсам, запрещённым на территории страны.

Шейкин отметил, что существуют технические возможности для ограничения работы VPN-приложений, упоминая о блокировке почти 200 VPN-сервисов с 2021 года. Обычная практика блокировки включает ограничение доступа к серверам VPN через доменные имена или IP-адреса.

Александр Хинштейн, депутат и глава комитета Госдумы по информационной политике, уточнил, что использование VPN в РФ не запрещено и остаётся на усмотрение пользователей. Он описал VPN как инструмент, “обманывающий” сети и перенаправляющий трафик за пределы страны. Хинштейн также подчеркнул, что многие VPN-сервисы собирают персональные данные пользователей, которые могут передаваться третьим лицам.

Напомним, российские пользователи уже сталкивались с проблемами в работе VPN-сервисов.