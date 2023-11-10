Apple расширяет функцию скрытия нежелательного контента в iOS 17.2

В последней бета-версии операционной системы iOS 17.2 от Apple появилась новая возможность: теперь пользователи могут скрывать стикеры и изображения в контактах, содержащие нецензурную информацию. Ранее доступная функция, предупреждающая о неприемлемом контенте, была введена в iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma и watchOS 10.

Её основная задача – защита от нежелательных изображений, которые могут быть получены через AirDrop, в сообщениях или в контактах. Теперь же она распространяется и на стикеры в iMessage и на изображения в контактах.

Технология машинного обучения, работающая непосредственно на устройстве и не передающая данные в облака Apple, используется для определения интимного контента. При обнаружении таких изображений они отображаются размытыми, и пользователь может решить, открывать их или нет.

Интересным дополнением является то, что функция предупреждения о нецензурном контенте не активирована по умолчанию. Её можно включить в настройках под разделом «Конфиденциальность и безопасность». Кроме того, голосовой ассистент Siri недавно получил возможность понимать русский язык даже без подключения к сети.