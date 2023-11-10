 

США вынуждены сокращать поток военной помощи Киеву

10.11.2023, 13:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Поскольку конгресс США до сих пор не может одобрить финансирование Киева, США теперь вынуждены ограничивать поток выделяемой ему военной помощи, пишет Bloomberg. Как отмечается в статье, в настоящий момент у Пентагона остался всего $1 миллиардов на пополнение запасов оружия, отправленного Киеву.


AP

Задержки с выделением финансирования для Украины вынудили Соединённые Штаты начать ограничивать поток военной помощи этой стране, пишет Bloomberg со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрину Сингх. По её словам, у Минобороны США остался всего $1 миллиардов на пополнение запасов оружия, отправленного Киеву.

«Нам пришлось ограничить нашу поддержку Украины, — сказала Сингх. — Мы собираемся и дальше выделять пакеты помощи, но они становятся всё меньше».

Сингх призвала американский конгресс выйти из нынешней тупиковой ситуации и одобрить запрос администрации Байдена на $61,4 миллиардов в виде чрезвычайных средств для Киева, которые входят в более масштабный пакет на $106 млрд, включающий в себя также помощь Израилю и расходы на границу между США и Мексикой.

Республиканцы в палате представителей пытаются разделить помощь Украине и Израилю, однако против этого выступает Белый дом.

По словам Сингх, у администрации Байдена также есть возможность отправить Киеву оружие на сумму до $4,9 млрд, предоставленных другими структурами конгресса США.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона также указала на то, что США потратили уже около 95% от предыдущего пакета финансирования Украины, который, по её словам, составил более $60 млрд. Как отметила Сингх, оставшийся миллиард долларов — это часть программы, которая позволяет президенту Джо Байдену отправлять имеющуюся американскую военную технику на Украину и заменять её посредством новых заказов.

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.11 / «Долгожданный» контрнаступ ВСУ закончился полным провалом, утверждают сторонники Кремля

10.11 / Пропутинский политик – поддерживать Украину не в интересах Германии

10.11 / Обострение на Ближнем Востоке скажется на всех, в том числе на ЕС и США

10.11 / Собянин: Около 36 тысяч москвичей начали переезд по реновации в 2023 году

10.11 / Собянин рассказал о модернизации службы лучевой диагностики Москвы

10.11 / Pеспубликанцы всё чаще требуют оказывать помощь Израилю вместо Украины

10.11 / Два в одном — в США консервированного тунца возвели в ранг искусства, но не забыли и о голодающих

10.11 / Начались испытания электрического дирижабля Pathfinder 1

10.11 / Глава МИД Венгрии – Украина не вступит в ЕС, пока там нет свободы слова и выборов

10.11 / Панды покидают зоопарк Вашингтона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика