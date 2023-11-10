Мнение: США подписали России приговор ещё в 2002 году

Читатель из Крыма объясняет причины, по которым американцы столь настойчиво пытаются уничтожить Россию. Если коротко — их официальная стратегия предполагает «тотальное военное превосходство США», а достичь такого превосходства можно только уничтожив русскую армию и, особенно, русское ядерное оружие.

Для этого у американцев есть три пути:

— или привести к власти в России предателей;

— или сломать экономику России, а потом привести к власти предателей;

— или втянуть Россию в тяжёлую войну, а потом привести к власти предателей.

Американцы вначале попробовали организовать в России дворцовый переворот (2003), потом майдан (2012). Как только стало ясно, что не вышло, солировать на сцену вышла Украина. На 2022 в плане стояла ядерная война, из-за чего, собственно, мы и вынуждены были запустить Спецоперацию, а после запуска Спецоперации США переключились на план «Б», уничтожение экономики России санкциями.

К большому удивлению США, повторить сценарии 1917 и 1991 им не удалось. Вместе с тем, доктрину тотального военного превосходства США никто не отменял, следовательно, США будут пытаться уничтожить Россию и дальше — пока не добьются своего или пока не подорвут своё хлипкое здоровье в безнадёжной борьбе.

Публикую письмо:

1. С пятидесятых городов прошлого века в мире существует ядерный паритет. Именно ядерный паритет является залогом относительно мирного времени, когда отсутствуют прямые конфликты между крупными странами. “Локальные” конфликты продолжают происходить, и их последствия ужасны и разрушительны. Бомбардировки Багдада, ИГИЛ в Сирии, непрекращающаяся резня в Ливии, и так далее.

2. Ядерный паритет обеспечивается паритетом ядерных потенциалов только двух стран на планете — это СССР/Россия и США. Другие страны не имеют даже близко сопоставимого ядерного потенциала.

3. В 2002 году Джорджем Бушем — младшим была подписана стратегия национальной безопасности США, которая не предполагает никакого ядерного паритета, а предполагает “тотальное военное превосходство США” (ссылка). Я не верю, что “тотальное военное превосходство США” может принести миру что-то хорошее — скорее, они просто будут грабить другие страны, пользуясь тотальным превосходством в силе.

4. “Тотальное военное превосходство” США не предполагает существования России как суверенного государства, потому что правительство любой страны никогда не откажется от ядерного потенциала ради того, чтобы США смогли спокойно грабить эту страну.

5. США не могут добиться тотального военного превосходства через прямой конфликт с Россией, потому что прямой военный конфликт означает физическое уничтожение для США.

6. США могут использовать слабые правительства постсоветских республик, чтобы уничтожить Россию. Политические системы многих постсоветских республик недостаточно устойчивы, и в этих странах проще привести к власти правительства, полностью подконтрольные США.

7. США стремятся добиться блокады России. Так как Россия окружена постсоветскими республиками с запада и юга, отказ правительств этих республик сотрудничать с Россией означает для неё частичную блокаду на суше. Если бы Россия лишилась также Крыма, она бы утратила почти все удобные пути торгового сообщения с внешним миром, за исключением нескольких стран.

Население и политики постсоветских республик сотрудничают с Россией, хотя бы потому, что это им выгодно. Но если Россия не сможет гарантировать безопасность тем, кто с ней сотрудничает, — если радикальные организации в республиках получат возможность убивать лояльных России людей и настроенных на деловые отношения с Россией политиков, — ни одна республика не будет строить деловые отношения с Россией, потому что политики и предприниматели будут бояться за свою жизнь.

Защита русских людей на Украине — это не надуманный предлог для начала СВО, это вопрос выживания для России. По этой же причине Россия добилась спасения, например, Януковича и Медведчука.

8. Текущее правительство Украины видит своё будущее в Лондоне, а не в Киеве. Поэтому размещение ядерного оружия на Украине привело бы к нарушению ядерного паритета. При определённых условиях ядерный удар со стороны Украины мог бы привести к уничтожению России без риска для США. Сама Украина тоже была бы уничтожена ответным ударом, но она стала бы не нужна после этого момента. 19 февраля 2022 года Зеленский анонсировал размещение ядерного оружия на Украине.

9. Любой, кто выступает против России в этом конфликте, выступает за тотальное военное превосходство США.