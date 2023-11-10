«Скорее всего, он больше так не будет» – суд в Панаме отпустил Игоря Коломойского под рекордный залог в $50 млн

Суд в Панаме отпустил украинского предпринимателя Игоря Коломойского после инцидента с экоактивистами на трассе.

Подозреваемый внёс рекордный залог в 50 млн долларов США – такого ещё не было в истории этой страны.

Первоначально сообщалось, что некий американский пенсионер расстрелял двух экоактивистов, блокировавших трассу. Как оказалось, это был украинский олигарх, имевший при себе паспорт гражданина США. Суд несколько часов не хотел отпускать его под залог, поскольку речь идёт о тяжком преступлении, но после экстренного прибытия в Панаму бухгалтера Коломойского ситуация кардинально изменилась.

– Нет достаточно убедительных доказательств того, что за инцидент должен нести ответственность именно господин Коломойский. Фотоснимки могли быть сгенерированы нейронными сетями, а показания свидетелей пока обработать не удалось – когда курьер нёс их в суд, был сильный ливень, документы промокли и соответственно утратили силу, – пояснили в пресс-службе суда. – В конце концов, подозреваемый признал, что погорячился. Скорее всего, он больше не будет так поступать.

С сайта местной прокуратуры также исчезла новость о том, что коронер констатировал смерть экоактивистов – теперь только сообщается об их «стабильном состоянии». Наконец, местные СМИ утверждали, что парламент ещё неделю назад подготовил и принял закон о смертной казни на месте за блокирование трасс, но президент заявил, что это уже лишнее – уважаемому гостю, который фактически удвоил годовой бюджет страны, и так ничего не угрожает.

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