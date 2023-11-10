Xiaomi выпускает бюджетный смартфон Redmi 13C с 50-мегапиксельной камерой за 11 тысяч рублей

Xiaomi недавно анонсировала выход нового бюджетного смартфона Redmi 13C, который отличается современным дизайном, характерным для премиальных моделей бренда, и обеспечивает высокую производительность при умеренной цене. Как пишет GSMArena, этот аппарат имеет сходство с моделью Poco C65 и включает в себя камеру, оформленную в стиле линейки Note 13.

Оснащенный чипом MediaTek Helio G99, Redmi 13C предлагается в вариантах с 4, 6 или 8 ГБ ОЗУ и встроенной памятью 128 или 256 ГБ. Экран устройства – это 6,74-дюймовая IPS-матрица с частотой обновления 90 Гц.

Главной особенностью смартфона является его 50-мегапиксельная основная камера, дополненная 2-мегапиксельным датчиком глубины, а также передняя камера на 5 Мп. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку на 18 Вт, при этом в комплект входит зарядное устройство на 10 Вт.

На данный момент Redmi 13C доступен для покупки только в Нигерии по цене от $125 (примерно 11,4 тысяч рублей) за модель с 4/128 ГБ. Ожидается, что скоро он появится и на других рынках.

Для сравнения, недавно было объявлено, что Realme GT Neo6 с чипом Snapdragon 8 Gen 2 будет стоить около 25 тысяч рублей.