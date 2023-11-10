 

Украина превзошла Россию по объему торговли с Германией в сентябре 2023 года

10.11.2023, 12:54, Разное
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Сенсационный отчет Восточного комитета немецкой экономики показал, что в сентябре 2023 года Украина опередила Россию в объеме торговли с Германией, взяв восьмую позицию среди крупнейших торговых партнеров ФРГ. Товарооборот между Украиной и Германией достиг 840 миллионов евро, в то время как РФ уступила с результатом на 30 миллионов евро меньше.

На вершине списка главных торговых партнеров ФРГ оказалась Польша, за ней следуют Чехия и Венгрия, а также другие страны Восточной Европы, включая Румынию, Словакию, Словению и Болгарию.

Катрина Клаас-Мюльхойзер, глава Восточного комитета, подчеркнула стремление Германии к расширению торговых связей, призывая к устранению внешнеэкономических барьеров и поддержанию открытости границ для перемещения товаров. Она выразила озабоченность из-за долгих ожиданий грузовиков на польско-украинской границе и блокад со стороны польских перевозчиков.

Восточный комитет, одно из крупнейших бизнес-объединений Германии, был основан в 1952 году. Он представляет интересы более 350 немецких компаний, в основном среднего бизнеса, и базируется в Берлине.


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