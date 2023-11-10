Мнение: Почему они пошли в ресторан в форме?

Когда началась спецоперация России на Украине, в Татарстане сформировали добровольческие батальоны «Алга» и «Тимер».

А на днях в Казани «бойцов батальона Алга не пустили в несколько развлекательных заведений. Ребята были в форме, и как отметили в ресторанах и клубах, это не соответствует дресс-коду заведений».



Отсюда

Недоумеваю, зачем бойцы, приехав в Казань в отпуск или командировку, ходят в рестораны в форме? Форма – это все-таки спецодежда. Слесарю с завода, водителю бензовоза, пожарному или дворнику, думаю, никогда не придет в голову пойти в ресторан в рабочей одежде. А бойцы пошли в форме. Это нормально?

Фотография отсюда

—