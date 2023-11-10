 

Мнение: Почему они пошли в ресторан в форме?

10.11.2023, 12:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Когда началась спецоперация России на Украине, в Татарстане сформировали добровольческие батальоны «Алга» и «Тимер».

А на днях в Казани «бойцов батальона Алга не пустили в несколько развлекательных заведений. Ребята были в форме, и как отметили в ресторанах и клубах, это не соответствует дресс-коду заведений».


Отсюда

Недоумеваю, зачем бойцы, приехав в Казань в отпуск или командировку, ходят в рестораны в форме? Форма – это все-таки спецодежда. Слесарю с завода, водителю бензовоза, пожарному или дворнику, думаю, никогда не придет в голову пойти в ресторан в рабочей одежде. А бойцы пошли в форме. Это нормально?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.11 / Верховный суд разрешил принудительно испытывать новые вакцины на иноагентах

10.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Израиль будет убивать журналистов

10.11 / Терапевт объяснила, почему чрезмерно потеют ноги

10.11 / Депутат Горелкин предлагает ввести лимит доступа к YouTube

10.11 / Рупор кремлевской пропаганды: 10 требований Си Цзиньпину

10.11 / Идея фильма «Гремлины» пришла Спилбергу после участия в поиске евреев в авиадвигателе

10.11 / Мнение: «Русский форт Боярд», автоматические рестораны до революции и продуктивность труда в 1913 году

10.11 / Мнение: Про «Слово пацана»

10.11 / Мнение: О женской истерике наших дней… За что стыдно простой русской бабе?

10.11 / Рупор кремлевской пропаганды: ХАМАС творческий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика