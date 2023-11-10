 

Мнение: О Макаревиче… Жизнь совсем придавила?

10.11.2023, 12:15, Разное
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У «хорошего русского» и правоверноого еврея Андрея Макаревича, ныне — зачётного иноагента, советское детство было тяжёлым, а юность — ещё тяжелее. В то время, как все думали, что он — сын главного архитектора Москвы, его отец был всего лишь доцентом МАРХИ. Ужас!

А ещё однажды он — говорят, по пьяному делу, — поцапался с одним журналистом из Красноярска, посте чего в «Комсомолке» вышла разгромная статья про «Машину времени». Репрессий, впрочем, не последовало. Но — как же так можно с творческой личностью? «Совок»!

Однако мужественный потомок колена Израилева не прогибался под изменчивый мир. Ни в «тоталитарном» #СССР, ни в «авторитарной» России. А вот…

…в свободном и демократическом Израиле — прогнулся.

По слухам, поглумился над гимном России (но это не точно, хотя как знать?). И…

…с придыханием спел гимн новой родины.

К слову, как ни душили, как ни гнобили его советский «тоталитаризм» и путинский «авторитаризм», но вот напевных слов про «Союз нерушимый» из уст Андрея Макаревича так и не вылетело. А в Израиле — как запел!

Говорят, даже педагога по ивриту нанял, чтобы не сфальшивить. А то вдруг что…

Совсем оголодал, бедолага. Хотя от российского гражданства не отказался, на всякий случай. А то вдруг что…

И вот как относиться к тем бывшим кумиром, когда выясняется, что #Россия была для них всего лишь «центром образования прибыли»?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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