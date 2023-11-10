 

Minecraft оказался на первом месте в списке атак кибермошенников

10.11.2023, 11:42, Разное
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В период с июля 2022 по июль 2023 года специалисты из “Лаборатории Касперского” зафиксировали свыше 4 миллионов кибератак, нацеленных на любителей видеоигр. Отчет компании указывает на Minecraft как на основную мишень для киберпреступников. Причиной этого является возможность игры использовать различные модификации и читы, часто распространяемые через неофициальные форумы, которые могут содержать вредоносное ПО.

Более 70% вредоносных программ для ПК и 90% для мобильных устройств, связанных с игровой индустрией, приходится именно на Minecraft. Кроме того, в отчете упоминаются и другие популярные игры, такие как Roblox и Counter Strike: Global Offensive, которые также стали объектами внимания кибермошенников.

В дополнение к нападениям на игроков, киберпреступники создают фишинговые сайты, имитирующие официальные страницы игр, с целью кражи данных игровых аккаунтов. Также распространены сайты, предлагающие скачать игры бесплатно или со скидкой, но на деле они служат для похищения финансовых данных пользователей.

Эксперты настоятельно советуют использовать только официальные источники для покупки и загрузки игр, избегать пиратского ПО и не доверять подозрительным сайтам.


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