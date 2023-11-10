Искусственный интеллект Сбера научился автоматически оформлять кредиты без согласия клиентов

На бизнес-завтраке Сбербанка на ВДНХ глава акционерного общества Герман Греф представил обновлённого робота Афину, наделённого расширенными возможностями в сфере кредитования физических лиц.

– Афина поможет любому сомневающемуся клиенту или даже клиенту, никак не рассчитывавшему взять займ. Благодаря интеграции с Госуслугами заёмщику не нужно даже предоставлять паспортные данные, они уже есть в нашей базе, как и сведения о доходах и расходах, – рассказал Греф.

По словам финансиста, робот обучен системному анализу и самостоятельно проанализирует, каких предметов движимого или недвижимого имущества не хватает тому или иному клиенту, рассчитает процентную ставку и определит срок покрытия кредита.

– Сколько бы мы не полагались на интеллект человека, но ряд функций машина выполняет точнее, – подчеркнул банкир. – Вот, допустим, человек думает, что ему не нужен займ, а ведь можно инвестировать в своё здоровье или устроить ребёнка в вуз, спортивную секцию или найти ему ещё какое-нибудь занятие. Робот подберёт и занятие, и оформит займ. Если у ребёнка двойка по математике, то можно найти математический кружок.

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