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Рыбинский мост вновь закроют для движения автотранспорта

10.11.2023, 11:11, Новости
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Полное перекрытие Волжского моста запланировано с 18 по 21 ноября, сообщили в администрации Рыбинска.

Это последнее перекрытие в этом году. Подрядная организация будет бетонировать пролетное строение № 7, которое является судоходным. По техническим условиям канала им. Москвы работы на нем можно выполнять только после завершения периода навигации. На время работ движение транспорта по мосту будет закрыто, для пешеходов и средств малой мобильности мост будет открыт.

Работы начнутся в ночь с пятницы на субботу. В первый день будет выполнена заливка бетона, далее три дня потребуются на его застывание.

– Для бетонирования осадки помехой не являются. Для сушки и набора прочности бетона подрядчик установит над пролетом тепловой купол, под которым с помощью тепловых пушек будет поддерживать оптимальную температуру для застывания материала, – рассказал начальник управления строительства Владимир Бердников.

Во время полного перекрытия моста будут организованы перехватывающие парковки, увеличено количество рейсов общественного транспорта по левобережью, экстренные службы усилят своё дежурство в заволжских микрорайонах.

Следующее полное перекрытие моста для движения транспорта планируется в конце января 2024 года. И также на судоходном пролете. Строители будут максимально использовать межнавигационный период.




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