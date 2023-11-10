 

Кардиолог рассказала, как бороться с гипотонией

10.11.2023, 10:30, Разное
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Кардиолог Галина Суворова подчеркивает важность понимания причин внезапного падения артериального давления. Симптомы гипотонии включают сильную слабость, тремор, бледность и дурноту. Это состояние может быть вызвано различными факторами, в том числе сосудистым спазмом, погодными изменениями, кровотечениями и влиянием лекарств.

Суворова отмечает, что часто такие эпизоды бывают кратковременными и состояние человека быстро нормализуется. В качестве первой помощи при внезапной гипотонии она рекомендует пить воду с солью. Соль способствует задержке жидкости в организме, что увеличивает объем крови в сосудах и повышает давление. Другие полезные напитки – крепкий кофе или сладкий чай. Кроме того, она советует лечь и поднять ноги выше уровня головы.

В ситуациях, когда падение давления сопровождается значительным ухудшением самочувствия, необходимо вызвать скорую помощь. Также Суворова подчеркнула, что боль в спине может быть признаком заболеваний внутренних органов, о чем пишет портал MedikForum.ru.


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