«Мы не халявщики» – абоненты МТС потребовали оставить плату за раздачу интернета

Абоненты оператора мобильной связи МТС провели стихийный митинг у Федеральной антимонопольной службы с требованием не давить на компанию и не заставлять её отменять плату за раздачу интернета на другие устройства.

Заявку на проведение стихийного митинга ещё две недели назад подала загадочная компания «Мобильн** ТелеСисте**» (полное название в госреестре скрыто). В спонтанном народном мероприятии, как сообщается в пресс-релизе МТС, участвовали более 8 человек. Журналисты независимого издания «МТС Информ» пообщались с тремя из них.

– Мы не халявщики, мы готовы платить, – говорит участник митинга по имени Ролан Спиридонов. – Если оператор считает, что за услугу раздачи интернета должна взиматься отдельная плата, ему виднее. Пусть каждый занимается своим делом: оператор предоставляет услуги в соответствии со своей грамотно выверенной политикой, а мы, абоненты, будем исправно оплачивать эти услуги.

– Плата за раздачу интернета обусловлена характером межбайтового взаимодействия, без неё качество услуги критически ухудшится для всех пользователей, – подтверждает другая участница Лукерья Шац. – Я сама программистка и такие вещи для меня очевидны. Надеюсь, и антимонопольная служба разберётся.

Ещё один митингующий, представленный в пресс-релизе как Казимир Курицын, призвал абонентов экономно расходовать мобильный интернет, не допускать его бесконтрольной раздачи, не использовать торрент-клиенты и с пониманием отнестись к возможному пересмотру тарифов. В свою очередь в пресс-службе оператора поблагодарили «всех этих реально существующих людей» за поддержку и в очередной раз призвали ФАС пересмотреть решение, чтобы не провоцировать социальную напряжённость.

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