Первый международный рейс был совершен с российского аэродрома, расположенного в Антарктиде

Российский аэродром Мирный на континенте Антарктида совершил исторический прорыв, приняв свой первый международный рейс. Это событие стало вехой в развитии арктической авиации и открывает новую эру для исследования этого региона.

После многолетних усилий исследователей и работников аэродрома плодотворное сотрудничество с международными партнерами и поддержку правительства Российской Федерации, аэродром в Мирном наконец-то стал операционным аэропортом, способным обслуживать международные авиарейсы.

Первый международный рейс Мирного в Антарктиду был выполнен особым рейсовым самолетом, специально оборудованным для полетов в условиях сурового антарктического климата. На борту находились пассажиры из разных стран, представители международных научных исследовательских программ, а также журналисты.