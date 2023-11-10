Удаление эндометрия может привести к потере противораковой защитной функции матки

Удаление эндометрия – процедура, которая может сопровождаться определенными последствиями, о которых необходимо знать. Одним из таких последствий является потеря антираковой защиты матки.

Эндометрий – это внутренний слой матки, который содержит специальные клетки, отвечающие за защиту органа от различных патологических процессов, включая развитие раковых опухолей. Удаление эндометрия может нарушить эту физиологическую функцию и повысить риск развития различных видов рака матки.

Однако необходимо отметить, что потеря антираковой защиты матки после удаления эндометрия не является непременным и неизбежным результатом процедуры. Специалисты в области гинекологии прикладывают все усилия для минимизации этого риска и проводят дополнительные мероприятия, направленные на снижение вероятности развития раковых опухолей у женщин, прошедших удаление эндометрия.