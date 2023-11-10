 

Глава МИД Венгрии – Украина не вступит в ЕС, пока там нет свободы слова и выборов

10.11.2023, 1:50, Новости дня
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина в настоящее время не сможет войти в состав ЕС. Как пишет «Украинская правда», дипломат отметил, что Украина нарушает наиболее основополагающие права ЕС в вопросе прав национальных меньшинств, а также там отсутствует свобода слова и не проводятся выборы.


AP

Главный венгерский дипломат Петер Сийярто, находясь с визитом в Лиссабоне, прокомментировал для своей интернет-аудитории отчёт Европейской комиссии по расширению, в частности в части, касающейся Украины. Как пишет «Украинская правда», Сийярто считает, что оценка Еврокомиссии о невыполнении Украиной условий является правильной.

«Способ, которым Украина нарушает наиболее основополагающие права ЕС в вопросе прав национальных меньшинств, является особенно вопиющим. А поскольку, согласно оценке ЕС, Украина не выполнила условий для членства, мы не считаем, что любой дальнейший прогресс в вопросе о переговорах о вступлении с Украиной является своевременным», — заявил он.

По мнению главы МИД Венгрии, вступление в Евросоюз Украины, пока там идёт война, «принесёт войну в сообщество, чего, очевидно, не хочет никто».

«Украина находится в состоянии войны, поэтому можем увидеть, что там не соблюдаются ни свободы слова, ни свободы выражения, и выборы не проводятся тоже. Было бы очевидно абсурдным для государств — членов ЕС принимать позицию относительно того, как на Украине в таких условиях функционируют институты верховенства права», — добавил Сийярто.

Как напоминает издание, ранее политический директор премьера Венгрии Балаш Орбан заявил, что Будапешт будет блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, пока не будут выполнены венгерские требования относительно языка образования.

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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