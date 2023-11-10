Мнение: Лезла ли Россия в мировую политику

(из комментов)

…так сама постановка вопроса про “Россию и мировую политику” – дикая. Путин и не лез никогда ни в какую мировую политику – с чем ему туда лезть? Вы что имеете в виду – войну в Сирии? Так его просто поднаняли, точнее – наняли Росармию как банду головорезов на “шабашку”. Никаких “интересов” у РФ в Сирии нет и никогда не было, “военная база” там России нахрен не нужна.

Что еще, в чем проявляется “мировая политика”? Речи какие-то идиотские произносить, типа Мюнхенской? Так дурацкое дело нехитрое, язык-то без костей.

Или вы верите, что “Путин выбрал Трампа”, “Путин заставил Британию выйти из ЕС”, Путин Чорный Властелин и даже войну в Израиле развязал тоже он?

Путин – местечковый злодей, всю жизнь мечтавший, чтобы ему давали спокойно делать бабки и оставили в покое. Но вместо этого Путина – и Россию вместе с ним – просто использовали все, кто мог придумать, зачем это ИМ может понадобиться.

Обоснование простое – отсутствие субьектности. Россия ведь ничего не хочет, на самом деле (кроме одного – переместиться гораздо южнее по шарику, но вот это совершенно невозможно).

Хотя вот, как видим – последние полтора года пытается.