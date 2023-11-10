 

Мнение: Лезла ли Россия в мировую политику

10.11.2023, 1:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

(из комментов)

…так сама постановка вопроса про “Россию и мировую политику” – дикая. Путин и не лез никогда ни в какую мировую политику – с чем ему туда лезть? Вы что имеете в виду – войну в Сирии? Так его просто поднаняли, точнее – наняли Росармию как банду головорезов на “шабашку”. Никаких “интересов” у РФ в Сирии нет и никогда не было, “военная база” там России нахрен не нужна.
Что еще, в чем проявляется “мировая политика”? Речи какие-то идиотские произносить, типа Мюнхенской? Так дурацкое дело нехитрое, язык-то без костей.
Или вы верите, что “Путин выбрал Трампа”, “Путин заставил Британию выйти из ЕС”, Путин Чорный Властелин и даже войну в Израиле развязал тоже он?
Путин – местечковый злодей, всю жизнь мечтавший, чтобы ему давали спокойно делать бабки и оставили в покое. Но вместо этого Путина – и Россию вместе с ним – просто использовали все, кто мог придумать, зачем это ИМ может понадобиться.
Обоснование простое – отсутствие субьектности. Россия ведь ничего не хочет, на самом деле (кроме одного – переместиться гораздо южнее по шарику, но вот это совершенно невозможно).

Хотя вот, как видим – последние полтора года пытается.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Последнее 7 ноября Леонида Ильича Брежнева

10.11 / Мнение: О получающих все выгоды от спецоперации… Неожиданность?

10.11 / Врач-психиатр Рудов определил методы борьбы с рассеянностью

10.11 / Исследователи считают, что пожилые люди нереалистично относятся к своим речевым проблемам

10.11 / “Клопс” рассказывает о том, как завещать тела после смерти для науки

10.11 / Полевые испытания беспилотного автомобиля в Арзамасе

10.11 / Первый международный рейс был совершен с российского аэродрома, расположенного в Антарктиде

10.11 / Удаление эндометрия может привести к потере противораковой защитной функции матки

10.11 / Рупор кремлевской пропаганды: 23 года работы в нелегальной разведке

10.11 / Камчатские ученые исследуют причины изменения растительности на полуострове

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика