Рупор кремлевской пропаганды: 23 года работы в нелегальной разведке
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Елена Вавилова откровенно про 23 года работы в разведке, вербовку, жизнь в США, азбуку Морзе, два иностранных языка, потерю близких, предательство руководителя, арест ФБР и детей, которые до 16 и 20 лет не знали, что они русские.
Тайм-коды:
00:00 Анонс
01:29 Про срок работы в разведке
02:50 Про значение статуса «разведчик-нелегал»
04:45 Про театральные серьги героини
05:50 Про смысл быть нелегалом
06:56 Про вербовку КГБ и начало работы в разведке
09:56 Про желание принести стране пользу
11:07 Про желание не допустить войну
16:30 Про критерии отбора в разведку
17:29 Про секретное обучение
19:37 Про иллюзии о будущем
20:04 Про изучение иностранных языков
21:31 Про тренинги для разведчиков
27:56 Про окончание обучения и начало работы
32:03 Про приезд в Канаду и вторую свадьбу для прикрытия
34:56 Про документы младенцев
39:52 Про веру в легенду
41:47 Про переезд в США
47:15 Про поступление в Гарвард
50:44 Про работу агентом по недвижимости
51:50 Про отсутствие денег из Москвы
53:25 Про собственный бизнес в Канаде
56:45 Про чувство противозаконности своей работы
59:06 Трейси говорит на английском и французском
01:00:20 Про детей, которые не знали, что они русские
01:02:10 Про колыбельные на английском
01:04:14 Про разлуку с родителями
01:06:53 Про телеграммы об уходе близких
01:11:05 Про информацию, которую передавали
01:14:25 Про информацию о будущем президентстве Барака Обамы
01:15:06 Про обучение украинских военных в США
01:17:22 Про женскую разведку
01:18:45 Про арест ФБР
01:24:55 Про переезд детей в Москву
01:28:07 Про риск сесть на 30 лет в тюрьму
01:29:30 Про иноагентов без регистрации
01:32:46 Про предательство за 1 млн долларов за человека
01:38:44 Про обмен и переезд в Москву
01:52:00 Про Скрипаля
01:55:23 Про высокую цену за разведку
01:58:50 Про детей сегодня
02:01:20 Про работу сегодня, книги и Норникель
02:04:54 Про национальность
02:09:12 Стих
02:12:27 P.S.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет