Рупор кремлевской пропаганды: 23 года работы в нелегальной разведке

Елена Вавилова откровенно про 23 года работы в разведке, вербовку, жизнь в США, азбуку Морзе, два иностранных языка, потерю близких, предательство руководителя, арест ФБР и детей, которые до 16 и 20 лет не знали, что они русские.

Тайм-коды:

00:00 Анонс

01:29 Про срок работы в разведке

02:50 Про значение статуса «разведчик-нелегал»

04:45 Про театральные серьги героини

05:50 Про смысл быть нелегалом

06:56 Про вербовку КГБ и начало работы в разведке

09:56 Про желание принести стране пользу

11:07 Про желание не допустить войну

16:30 Про критерии отбора в разведку

17:29 Про секретное обучение

19:37 Про иллюзии о будущем

20:04 Про изучение иностранных языков

21:31 Про тренинги для разведчиков

27:56 Про окончание обучения и начало работы

32:03 Про приезд в Канаду и вторую свадьбу для прикрытия

34:56 Про документы младенцев

39:52 Про веру в легенду

41:47 Про переезд в США

47:15 Про поступление в Гарвард

50:44 Про работу агентом по недвижимости

51:50 Про отсутствие денег из Москвы

53:25 Про собственный бизнес в Канаде

56:45 Про чувство противозаконности своей работы

59:06 Трейси говорит на английском и французском

01:00:20 Про детей, которые не знали, что они русские

01:02:10 Про колыбельные на английском

01:04:14 Про разлуку с родителями

01:06:53 Про телеграммы об уходе близких

01:11:05 Про информацию, которую передавали

01:14:25 Про информацию о будущем президентстве Барака Обамы

01:15:06 Про обучение украинских военных в США

01:17:22 Про женскую разведку

01:18:45 Про арест ФБР

01:24:55 Про переезд детей в Москву

01:28:07 Про риск сесть на 30 лет в тюрьму

01:29:30 Про иноагентов без регистрации

01:32:46 Про предательство за 1 млн долларов за человека

01:38:44 Про обмен и переезд в Москву

01:52:00 Про Скрипаля

01:55:23 Про высокую цену за разведку

01:58:50 Про детей сегодня

02:01:20 Про работу сегодня, книги и Норникель

02:04:54 Про национальность

02:09:12 Стих

02:12:27 P.S.

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