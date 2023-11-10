 

Кардиохирурги из Кемерово провели экспериментальную операцию на сердце овцы

10.11.2023, 0:15, Разное
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Кемеровский медицинский центр “Сердечная гармония” продолжает укреплять свои лидерские позиции в области сердечно-сосудистой хирургии. На этот раз кардиохирурги центра провели уникальную экспериментальную операцию на сердце овцы, открывая новые возможности для развития лечебных методик и применения передовых технологий.

Операция, проведенная под флагом медицинского прогресса и глубоких научных исследований, была выполнена при участии высококвалифицированных специалистов, преданных своему делу и постоянно стремящихся к совершенству своей профессиональной мастерством.

Международная команда кардиохирургов, анестезиологов и медицинских исследователей объединила свои усилия для осуществления этой передовой операции, которая открывает новую эру в области кардиохирургии. Каждый шаг был просчитан до мельчайших деталей, с использованием самых современных медицинских препаратов и технологий, чтобы обеспечить максимальную безопасность и эффективность процедуры.


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