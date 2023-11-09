 

Усталость и напряжение в руководстве Украины подталкивает Запад к завершению конфликта

09.11.2023, 23:33, Новости дня
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После нескольких месяцев безуспешного контрнаступления Украины напряжение среди её высшего руководства стало «неловко выплёскиваться наружу», пишет The Washington Post. Несмотря на тщетные попытки Зеленского успокоить своих людей, слова генерала Залужного о «тупике» Украины уже укоренились среди западных союзников. Видя безвыходность ситуации, они начинают переключаться с поддержки Киева на принуждение его к переговорам.


AP

После нескольких месяцев тупикового контрнаступления Украины напряжение среди её высшего руководства стало «неловко выплёскиваться наружу», считает The Washington Post. В последние дни разочарованные настроения и политические разногласия стали проявляться в полной мере, заставляя Зеленского тщетно призывать к прекращению разборок.

Как пишет издание, очередной призыв Зеленского прекратить междоусобицу прозвучал после того, как он вступил в редкий публичный спор с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным: генерал позволил себе открыто усомниться в победе Киева, отметив, что конфликт «зашёл в тупик». В попытке сгладить ситуацию на пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Зеленский заявил, что «все устали, и есть разные мнения». 

Однако, по словам The Washington Post, пора признать, что после 20 месяцев безуспешных военных действий «в национальном единстве Украины начинают появляться трещины». Особенно горячо обсуждается вопрос о тупиковой ситуации Киева на поле боя: украинские чиновники опасаются, что, если такое мнение станет общепринятым и укрепится среди общественности, западные союзники переключатся с поддержки Киева на принуждение его к переговорам. 

Тем не менее уже сейчас становится очевидно, что международная поддержка Украины угасает, считает американская газета. С началом войны на Ближнем Востоке внимание общественности переключилось на Израиль, в Вашингтоне растут разногласия по поводу помощи Украине, а европейские партнёры всё чаще начинают пересматривать свои национальные обязательства. При этом междоусобицы в руководстве Украины только усугубляют ситуацию: когда такие высокопоставленные люди, как Залужный, публично заявляют о провале, «правительству Зеленского становится всё труднее убеждать даже близких союзников в том, что им необходимо больше оружия, денег и других ресурсов», пишет The Washington Post.

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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