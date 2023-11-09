Усталость и напряжение в руководстве Украины подталкивает Запад к завершению конфликта

После нескольких месяцев безуспешного контрнаступления Украины напряжение среди её высшего руководства стало «неловко выплёскиваться наружу», пишет The Washington Post. Несмотря на тщетные попытки Зеленского успокоить своих людей, слова генерала Залужного о «тупике» Украины уже укоренились среди западных союзников. Видя безвыходность ситуации, они начинают переключаться с поддержки Киева на принуждение его к переговорам.



AP

После нескольких месяцев тупикового контрнаступления Украины напряжение среди её высшего руководства стало «неловко выплёскиваться наружу», считает The Washington Post. В последние дни разочарованные настроения и политические разногласия стали проявляться в полной мере, заставляя Зеленского тщетно призывать к прекращению разборок.

Как пишет издание, очередной призыв Зеленского прекратить междоусобицу прозвучал после того, как он вступил в редкий публичный спор с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным: генерал позволил себе открыто усомниться в победе Киева, отметив, что конфликт «зашёл в тупик». В попытке сгладить ситуацию на пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Зеленский заявил, что «все устали, и есть разные мнения».

Однако, по словам The Washington Post, пора признать, что после 20 месяцев безуспешных военных действий «в национальном единстве Украины начинают появляться трещины». Особенно горячо обсуждается вопрос о тупиковой ситуации Киева на поле боя: украинские чиновники опасаются, что, если такое мнение станет общепринятым и укрепится среди общественности, западные союзники переключатся с поддержки Киева на принуждение его к переговорам.

Тем не менее уже сейчас становится очевидно, что международная поддержка Украины угасает, считает американская газета. С началом войны на Ближнем Востоке внимание общественности переключилось на Израиль, в Вашингтоне растут разногласия по поводу помощи Украине, а европейские партнёры всё чаще начинают пересматривать свои национальные обязательства. При этом междоусобицы в руководстве Украины только усугубляют ситуацию: когда такие высокопоставленные люди, как Залужный, публично заявляют о провале, «правительству Зеленского становится всё труднее убеждать даже близких союзников в том, что им необходимо больше оружия, денег и других ресурсов», пишет The Washington Post.

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