Варшава понимает, что членство Киева в ЕС автоматически ограничит её суверенитет

Проукраинские настроения в Польше, мягко говоря, остыли; более того, возможное членство Украины в ЕС повлечёт за собой реформу всего сообщества, которая ограничит право вето стран-членов, пишет польский журналист Енджей Белецкий. В Rzeczpospolita он рассказывает, что для Польши это станет большим испытанием на прочность и покажет, чем она готова пожертвовать ради «геополитической революции» ЕС.



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«Этот душевный порыв вызвал восхищение всего мира. Когда почти два года назад сотни тысяч украинцев нашли убежище в польских домах. Также тогдашнее польское правительство начало вести последовательную кампанию по убеждению западных столиц в оказании максимальной поддержки украинской армии, более того, оно само передало украинцам значительную часть запасов вооружения Войска польского», — пишет польский журналист Енджей Белецкий.

В издании Rzeczpospolita он, однако, обращает внимание на то, что со временем этот энтузиазм начал угасать. Более того, когда партия «Право и справедливость» поняла, что на разжигании антиукраинских настроений она сможет набрать несколько процентных пунктов в ходе парламентских выборах, она без малейшей тени сомнения заблокировала импорт украинского зерна, а премьер-министр Матеуш Моравецкий и вовсе заявил, что больше оружия Украина от Польши не получит.

Белецкий напоминает, что Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры о членстве Украины, и сейчас вопрос о том, чем Варшава готова пожертвовать ради вступления Киева в ЕС, остаётся открытым. «Теперь испытание на решимость Польши принять Украину в ЕС будет гораздо более серьёзным», — подчёркивает он.

Германия и Франция среди других стран ЕС в качестве условия расширения Евросоюза ставят проведение реформы, которая среди прочего затрагивает ограничения права вето при принятии решений по международным и финансовым вопросам и укрепление инструментов для защиты верховенства закона.

«Аргументы в пользу такого изменения сложно опровергнуть: блок из 35 стран не будет иметь никакого значения в мире, если даже его самое маленькое государство-член сможет заблокировать стратегическое решение в области международной политики. Однако Польше, восстановившей полный суверенитет менее четырёх десятилетий назад, сложно дать своё согласие на это. Сможет ли она преодолеть свои глубоко укоренившиеся страхи во имя геополитической революции, которая будет означать вступление Украины в ЕС?» — задаётся вопросом журналист.

В статье Белецкий также указывает на вызов для Варшавы, связанный с экономическими проблемами в случае членства Украины в ЕС. По его мнению, зерновой спор — это мелочи. Более того, взносы на восстановление Украины будут большими и Польше придётся делать соответствующие перечисления в ЕС. Он рассказывает, что по похожим причинам Франция блокировала вступление Испании в течение семи лет. «У Украины нет так много времени, потому что в отличие от Испании её могущественный сосед со столицей в Москве сделает всё возможное, чтобы вернуть Киев на орбиту своего влияния», — резюмирует он.

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