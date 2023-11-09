Мнение: Безнадежные долги раз за разом губят Россию

В Толкователе (то есть в тг-канале Павла Пряникова) феерические данные о реальном состоянии Российской Империи на момент ее бесславной кончины. Вы будете смеяться, но РИ закончила, оказывается, точно так же, как Советский Союз – будучи тотальным банкротом! Очень интересный штрих к вопросу, можно ли реально хозяйствовать на Руси; опыт предыдущего столетия показывает, что нет, не удается; страна раз за разом влезает в совершенно фантастические долги и после этого разваливается, скукоживается, грохается – в общем, так или иначе тотально переформатируется… чтобы опять начать накапливать долги.

Толкователь: “«Никакой Украины не было в составе Российской империи. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты РФ».

Но никакой и Российской Федерации не было в составе Российской империи (и даже РСФСР не было). Российская империя была личной собственностью (маркой) Голштейн-Готторпов (Романовых), сам последний царь писал про свой род занятий «Хозяин земли русской». А административно РИ была унитарной – разделённой на губернии и градоначальства.

Все 15 постсоветских государств, образованных при развале СССР, – молодые. К Российской империи Советский Союз и эти 15 государств отношения не имеют (СССР де-юре отказался от правопреемства РИ, иначе мы бы до сих пор, ещё в 2023 году, выплачивали долги Российской империи, которых цари набрали примерно на 2 трлн современных долларов; с процентами набежало бы 4-5 трлн долларов к сегодняшнему дню). В СССР у Украины и Белоруссии был выше статус, чем в РСФСР (и чем у остальных 12 республик) – они были членами ООН.

Так что формально, если уж совсем углубляться в крючкотворство, суверенитет Украины и Белоруссии из-за этого членства ООН появился раньше, чем у РФ.

Вообще же крупнейшей операцией советской власти было аннулирование внутреннего и внешнего долга (до 1914 года Россия занимала первое место в мире по внешнему долгу).

К лету 1917 года совокупный долг достиг 42 млрд руб., к октябрю 1917-го – 50 млрд.

Только на выплаты процентов по долгу требовалось 3 млрд руб. каждый год. И это при том, что расходы бюджета в 1916-м составили 5,7 млрд.

Т.е. после войны пришлось бы только на проценты по долгу отдавать более 50% бюджета ежегодно (уточню ещё раз – только проценты, без уменьшения тела кредита).

Расчёты финансиста Милютина показывали, что выплачивать долг пришлось бы 122 года, т.е. до 2039 года.

После ПМВ Россия оказалась бы в беспросветной кабале у иностранного и внутреннего капитала (который тоже в значительной мере был под контролем иностранцев).

Скорее всего белой России тогда пришлось бы идти по пути Гитлера, т.е. устанавливать фашизм и тоже, как немцы в 1930-е, отказываться от выплат долга (и репараций в случае с Г.)

И империалистические хищники, главные кредиторы России – Франция, Англия, США – не простили бы царские и Временного правительства долги, наделанные ими к концу 1917 года.

Это показывает пример Германии. Гитлер отказался платить репарации (они на пике составляли эквивалент 95 тыс. тонн золота; правда, затем были сокращены до 14 тыс. тонн золота). Но с проигрышем в ВМВ на Германию наложили обязательства снова выплачивать эти репарации. Досрочно Германия их выплатила… 3 октября 2010 года, когда прошёл последний платёж в 70 млн евро.

Т.е. выплата репараций растянулась для Германии на 90 лет. И это ещё при досрочном погашении. По обычному графику платежей она платила бы их 112 лет – до 2032 года (Толкователь)

Помним, что причина краха и распада СССР та же – банкротство. Все-таки похоже на то, что вести хозяйство на тех территориях, что выпали русским, невозможно. Пробовали при капитализме, пробовали при социализме – не получается. Крокодил тут не ловится (и ничего не ловится), кокос не растет (и ничего не растет). Увы…