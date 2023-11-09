 

Рупор кремлевской пропаганды: В 2023 году в армию поступило 410 000 добровольцев (куда они сгинули – неизвестно)

09.11.2023, 23:15, Разное
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Медведев, которому поручено курировать вопросы призыва добровольцев, во время посещения полигона в Алабино, сообщил, что с 1 января 2023 года по ноябрь в армию поступило уже 410 000 добровольцев. Такими темпами к концу года будет 450-460 тыс., что не плохо.
Данный метод пополнения армии был выбран в качестве альтернативы проведению 2-й волны частичной мобилизации, которую придерживают "на потом".

Стоит также отметить, что Медведев поднял тему своевременных выплат военным, так как такие проблемы были (с задержками в несколько недель).Мол надо внимательней следить, чтобы такого не было. Да, надо. Отсутствие положенных выплат серьезно демотивирует людей на фронте.

Источник: Colonel Cassad


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