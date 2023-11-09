Несмотря на антироссийские санкции, швейцарская «сырьевая рулетка» продолжает крутиться

Несмотря на западные санкции, Швейцария продолжает торговать российским сырьём, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. При этом уличить её в нарушении штрафных мер крайне трудно, так как этот сектор непрозрачен и крайне слабо регулируется. В таком положении страна оказалась благодаря курсу политической стабильности и нейтралитета, которого придерживалась десятилетиями, рассказывает немецкое издание.



AP

То, что Швейцария — это очень популярная страна среди тех, кто занимается управлением капиталом, было известно уже давно, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. Но только с начала боевых действий на Украине выяснилось, что это государство — ещё и настоящее эльдорадо для торговцев сырьём. Оказалось, что через страну проходит половина российского нефтяного экспорта и три четверти — угольного. А также она лидирует в сфере продаж металлов, зерна, сахара и кофе.

Четыре из пяти самых прибыльных концернов Швейцарии — это как раз компании, торгующие сырьём, продолжает немецкое издание. И их названия — за исключением разве что фирмы Glencore — общественности практически неизвестны. Они всегда оставались в тени, но после введения Западом антироссийских штрафных мер оказались в затруднительном положении. Им стали угрожать репутационные риски.

Американское министерство финансов заинтересовалось их деятельностью, так как возникли подозрения в нарушении санкционного режима. В Швейцарию даже отправилась специальная делегация из США. Но выяснить ничего не удалось, так как эта сфера оказалась крайне непрозрачной и слабо регулируемой.

Благодаря курсу политической стабильности и нейтралитета Швейцария ещё после окончания Второй мировой войны стала местом притяжения для различных сырьевых компаний. Их привлекали два этих фактора, а также низкие налоги. Этим курсом страна продолжает следовать и по сей день.

К тому же местные банки предоставляют своим клиентам кредиты, гарантии, страхование и целый штат из экономических экспертов, а также юристов, которые знают каждый изъян законодательной системы, сильно остающей от современных международных стандартов. В связи с этим различные неправительственные организации призывают создать орган по надзору за сектором сырьевой торговли, так как деятельность в нём связана с высокими рисками. И определённые действия в этом направлении власти страны уже совершают, но они встречают сопротивление в малой палате Швейцарии, где в основном представлены политики, исповедующие экономический либерализм. Поэтому, несмотря на риски, «швейцарская сырьевая рулетка» продолжает крутиться.

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